México propone elevar 5% anual el comercio entre países de la Alianza del Pacífico

México propuso incrementar al menos 5 por ciento anual el comercio entre los países integrantes de la Alianza del Pacífico mediante una hoja de ruta de tres años con metas concretas y medibles, con el objetivo de fortalecer el mercado regional, impulsar la competitividad y ampliar la participación de proveedores de los países miembros en las cadenas de valor.

La propuesta fue presentada en el marco de las reuniones de Coordinadores Nacionales y del Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico, así como del encuentro ad hoc de viceministros de Comercio del Protocolo Adicional, celebrados los días 15 y 16 de octubre en la Ciudad de México, bajo la Presidencia Pro Tempore de México, coordinada por las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía.

En las reuniones participaron representantes de Chile, Colombia, México y Perú, quienes revisaron los avances de las agendas económica y de cooperación del mecanismo de integración regional.

La iniciativa mexicana plantea tres líneas de acción: incrementar las compras entre los países de la Alianza del Pacífico para fortalecer el mercado regional; ampliar las ventas de bienes y servicios a partir de la identificación de la demanda, e impulsar inversiones conjuntas destinadas al desarrollo y fortalecimiento de proveedores regionales.

Con este planteamiento, México busca que el mecanismo responda a las nuevas dinámicas del comercio internacional mediante acciones concretas y resultados verificables, más allá de las declaraciones de intención, y que la integración económica se traduzca en beneficios tangibles para sus integrantes.

Durante las sesiones también se abordaron estrategias para impulsar la integración productiva y la competitividad regional, entre ellas el desarrollo de cadenas de valor regionales y globales, el aprovechamiento de las reglas comerciales y la acumulación de origen para incrementar el contenido regional de los productos, así como la identificación de mercados y socios estratégicos.

Asimismo, los viceministros dieron seguimiento a los compromisos establecidos durante la IX Reunión de la Comisión de Libre Comercio, con la intención de avanzar en los objetivos comerciales compartidos.

En materia de cooperación, los Coordinadores Nacionales y el Grupo de Alto Nivel revisaron el programa de Voluntariado Juvenil, el informe AP-Net y la propuesta del Plan de Trabajo 2027 del Fondo de Cooperación. También analizaron el traspaso de la administración del Fondo de APC Colombia a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) para el periodo 2027-2029, a fin de garantizar la continuidad de los proyectos.

Otro de los temas fue el fortalecimiento de la colaboración con el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), mediante una coordinación más sistemática entre los gobiernos, el Grupo de Alto Nivel y los capítulos nacionales, además de mejorar el seguimiento de las iniciativas del sector empresarial.

En cuanto a la agenda juvenil, se examinaron acciones de colaboración con Nestlé para dar continuidad al Encuentro de Jóvenes y al Diálogo Público-Privado para la Empleabilidad Juvenil. También se planteó avanzar hacia una declaración que refuerce el respaldo institucional a estos espacios y promueva la incorporación de las propuestas de las juventudes en la agenda regional.

Los participantes dieron seguimiento, además, al trabajo realizado con el Banco Interamericano de Desarrollo para renovar la estrategia de relacionamiento externo de la Alianza del Pacífico. La propuesta busca establecer prioridades entre los socios, ordenar las modalidades de cooperación y definir mecanismos de coordinación y evaluación orientados a resultados.

La agenda incluyó la cooperación con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA), así como la preparación de la próxima ronda de reuniones, prevista para diciembre.

De acuerdo con las cifras presentadas, en 2025 la Alianza del Pacífico se ubicó entre los 15 principales socios comerciales de México, con un intercambio total de 11 mil 261 millones de dólares. Además, entre 2015 y el primer trimestre de 2026, México recibió 2 mil 435 millones de dólares en inversión extranjera directa procedente de los países integrantes del mecanismo.

Con estos trabajos, el Gobierno de México busca consolidar a la Alianza del Pacífico como una plataforma de competitividad e integración económica, con objetivos definidos, seguimiento permanente y un mayor contenido regional en el comercio entre sus miembros.