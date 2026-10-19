Busca Senado “invitar” a titular del IMSS a explicar situación; convocan otra marcha para 21 de octubre

El presidente del Senado, Higinio Martínez abre posibilidad de invitar al titular del IMSS., Zoé Robledo al Senado a explicar situación de la institución.

Ante las inquietudes sobre la operación del sistema de salud pública y las condiciones de sus trabajadores, el presidente del Senado, Higinio Martínez, planteó la necesidad de abrir un diálogo directo con los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto y del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez.

Incluso no descartó la posibilidad de ampliar la invitación al Secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, para que acuda al Senado.

“Sería conveniente atender este tema que se vive en el IMSS, y con los trabajadores, yo no vería mal que el propio director general del IMSS, en particular él, y el del IMSS Bienestar vinieran a platicar con los senadores y de primera mano tener la información”, estableció

El objetivo es que los funcionarios detallen a los legisladores la situación actual de ambas dependencias que están en el ojo del huracán en los últimos días luego de que miles de trabadores sobre todo del IMSS se manifiestan en las calles en protesta por un incremento salarial y el desabasto de medicinas, suministros médicos así como personal de salud en los hospitales y clínicas de esa institución.

El legislador insistió en que el Senado debe colocar esta problemática como una prioridad en su agenda política.

Por ello, consideró indispensable extender esta invitación al Secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, .

“ Metamos el tema de salud en la agenda política de la presidencia del Senado y de todos lados, la propia presencia del Secretario de Salud yo creo que ayudaría, es más, el tema de salud es importantísimo en este país, así es que yo creo que habrá eco y habrá posibilidades de que ayudemos y tengamos mayor conocimiento los senadores de lo que se está haciendo en todas las áreas, en todas las dependencias para este asunto”, estableció

OTRA MARCJA 21 DE OCTUBRE

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alistan otra megamarcha para este miércoles 21 de octubre en la Ciudad de México y otros estados del país, para exigir mejoras salariales, medicamentos e insumos para atender a los pacientes, así como la destitución del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos.

En la Ciudad de México, la movilización está convocada para las 15:00 horas y partirá del Centro Médico Nacional Siglo XXI, pero hasta el momento se desconoce la ruta.

La convocatoria ocurre después de que la mayoría de los trabajadores rechazó, mediante una consulta, la propuesta de incremento salarial del 2.9 por ciento al salario tabular que ofrecieron las autoridades en días pasados contra el 10% que ellos exigen.