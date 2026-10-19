CFE restablece 96.31 por ciento del suministro eléctrico afectado por el Frente Frío No.2

CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que restableció el suministro eléctrico al 96.31 por ciento de la población afectada por los efectos del Frente Frío No. 2 en 12 entidades del país, hasta las 06:00 horas de hoy.

La CFE resaltó que mantienen actividades ininterrumpidas para recuperar el servicio, luego de los daños registrados en la infraestructura eléctrica a consecuencia de este fenómeno meteorológico.

Por medio de una publicación difundida en su cuenta oficial en la plataforma X, la Comisión explicó que la interconexión del sistema eléctrico logró agilizar el restablecimiento del suministro a un número significativo de usuarios.

Remarcó que parte de las labores se realizaron con maniobras remotas mediante sistemas de telecontrol, herramientas que simplificaron la atención de las afectaciones sin necesidad de intervenir presencialmente en cada punto de la red.

La CFE agradeció la comprensión de la población en lo que continúan los trabajos para recuperar el servicio en las zonas afectadas.

Hasta el corte de las 06:00 horas, la dependencia reportó un avance de 96.31 por ciento en el restablecimiento del servicio eléctrico. Empero, en el mensaje no precisó el número total de usuarios afectados ni las entidades donde aún persisten interrupciones.