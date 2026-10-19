Claudia Sheinbaum resalta inscripción de 400 mil jóvenes al bachillerato en 2026

Claudia Sheinbaum Presidenta de México (Camila Ayala Benabib)

La inscripción al Bachillerato Nacional aumentó en 400 mil jóvenes durante 2026 respecto al año anterior, un avance que la presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó a la apertura de nuevos planteles, las campañas para promover el ingreso a la educación media superior y los apoyos económicos dirigidos a evitar el abandono escolar.

El Gobierno de México también estableció como objetivo alcanzar 22 millones de estudiantes beneficiados por las Becas para el Bienestar al cierre del año.

Durante la conferencia matutina, la mandataria sostuvo que ampliar la oferta educativa y facilitar la permanencia de los estudiantes en las aulas forma parte de la estrategia para atender las causas de la violencia.

“Para la mejor Atención a las Causas que generan la violencia, la mejor política, más educación, más espacios educativos, más becas que permitan que los jóvenes estén en la escuela. Es un logro enorme y la verdad nos sentimos muy orgullosas y orgullosos”, puntualizó en la conferencia matutina.

Más jóvenes en el Bachillerato Nacional, la apuesta de Sheinbaum para 2026

El incremento de 400 mil estudiantes inscritos en el Bachillerato Nacional representa uno de los principales resultados educativos que destacó Claudia Sheinbaum.

La presidenta relacionó este crecimiento con la construcción de preparatorias cercanas a los hogares, la difusión de las opciones disponibles y los programas económicos que buscan evitar que los jóvenes interrumpan sus estudios.

La jefa del Ejecutivo agregó que las Becas para el Bienestar garantizan el derecho a la educación pública y es la manera en la que el Gobierno de México le dice a los estudiantes que el objetivo es que permanezcan en la escuela; por ello, anunció que se continuarán abriendo más lugares en preparatorias y en universidades con la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García”; así como con los acuerdos con otras instituciones de Educación Superior como la UNAM, el IPN y el TecNM.

“Este año vamos a alcanzar cerca de 22 millones de becarios. Esa es la manera en que el Gobierno de México le dice a las niñas, los niños, los jóvenes, las y los jóvenes: nos importan, queremos que estén en la escuela, queremos que no se vayan”, resaltó.

Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, explicó que uno de los factores detrás del aumento fue la inscripción de un millón 800 mil 919 estudiantes al ciclo escolar de la Beca Universal Benito Juárez. La cifra superó la previsión inicial de un millón 500 mil alumnos, además de que se organizaron 14 mil 109 asambleas informativas en planteles de todo el país para dar a conocer los apoyos.

La estrategia también contempla la Beca Rita Cetina, orientada a respaldar a estudiantes de educación básica, y el programa Te extrañamos en el salón, mencionado por la presidenta como parte de las acciones para prevenir el abandono escolar.

El reto consiste en que el aumento de las inscripciones se traduzca en una mayor permanencia y conclusión de los estudios. Para el Gobierno federal, la ampliación de los espacios educativos y las becas son instrumentos complementarios para que las condiciones económicas no impidan a los jóvenes continuar su formación.