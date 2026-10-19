Dia de Muertos dejará derrama económica de 53 mmdp

Todo listo para Día de Muertos 2026 (Galo Cañas Rodríguez)

El Dia de muertos de perfila para traer buenas noticias al sector comercio y consolidarse este año como uno de los motores económicos más importantes del país, pues se espera que genere una derrama económica de económica de aproximadamente 53, mil millones de pesos, durante el periodo comprendido del 25 de octubre al 2 de noviembre de 2026,

Ello representa incremento del 7% respecto al año anterior, informó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), quien explicó que esta cifra confirma una constante tendencia al alza en los ingresos generados por la temporada.

El flujo económico impulsará directamente a miles de comercios tradicionales y prestadores de servicios. Entre los rubros con mayor demanda destacan la comercialización de flores de cempasúchil, pan de muerto, alimentos tradicionales, veladoras, elementos para ofrendas, disfraces y dulces. Asimismo, mercados públicos, restaurantes, hoteles, agencias de viajes y empresas de transporte experimentarán una marcada reactivación.

El presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre, recordó que en 2024, el impacto económico registrado fue de 45,318 millones de pesos y en 2025, la derrama ascendió a 49,500 millones de pesos.

Para 2026, se prevé un crecimiento adicional de alrededor de 3,500 millones de pesos.

“En México tenemos una forma muy nuestra, muy mexicana, de recordar a quienes ya no están. Detrás de cada ofrenda hay una historia familiar, pero también está el trabajo de quienes cultivan las flores, preparan el pan y venden en los mercados. Cuando compramos en un negocio local, no solamente participamos en una celebración: también ayudamos a sostener empleos y a mantener vivas nuestras tradiciones”, afirmó el líder empresarial.

En un comunicado de prensa, el presidente de la Concanaco sostuvo que el turismo nacional e internacional se posiciona como una pieza fundamental de esta temporada, por lo que destinos emblemáticos en la Ciudad de México, Oaxaca, Michoacán, Puebla y San Luis Potosí captarán una parte importante de los visitantes.

Reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el Día de Muertos articula valores culturales y fortalece oficios locales, expuso.

Por ello, Octavio de la Torre instó a la ciudadanía a priorizar el consumo en mercados públicos, comercios de barrio y negocios formales para garantizar que el beneficio económico se distribuya directamente en las comunidades.