Economía unifica criterios de contenido nacional y busca reducir aranceles al acero y aluminio en Estados Unidos

Gobierno federal establece nuevas metodologías para medir la producción nacional en energía

La Secretaría de Economía presentó tres metodologías para medir y verificar el contenido nacional en los sectores de hidrocarburos, eléctrico y de biocombustibles, además se informó que se han presentado ante Estados Unidos argumentos técnicos para la reducción de aranceles en acero y aluminio.

Durante la presentación, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard , explicó que los nuevos instrumentos permitirán unificar los criterios de medición, facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales y dar seguimiento a los bienes, servicios e inversiones que efectivamente se generan en el país.

El funcionario destacó que uno de los principales cambios será la reducción del tiempo necesario para acreditar el contenido nacional, que pasará de 18 meses a 90 días naturales, lo que permitirá agilizar los procedimientos para las empresas que participan en las distintas ramas de la industria energética.

Las metodologías derivan de las disposiciones establecidas en las leyes energéticas publicadas el 18 de marzo de 2025 y contemplan criterios específicos para cada sector. Entre los elementos que se tomarán en cuenta figuran los bienes y servicios de origen nacional, la mano de obra mexicana, la capacitación especializada, la inversión en infraestructura local y regional, así como la transferencia de tecnología y la innovación.

Contenido nacional alcanza 40% en proyectos evaluados

Alberto Uribe Camacho, director general de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético, informó que entre octubre de 2024 y octubre de 2026 la Secretaría de Economía emitió 320 opiniones técnicas relacionadas con programas de cumplimiento del contenido nacional en las etapas de exploración, evaluación y desarrollo.

De acuerdo con los datos presentados, estos proyectos representan inversiones estimadas en 152 mil 024 millones de dólares para los próximos 30 años, de los cuales 60 mil 811 millones corresponden a contenido nacional, equivalente al 40 por ciento, por encima del mínimo de 35 por ciento establecido en la normativa referida por el funcionario.

Asimismo, durante el mismo periodo se realizaron 31 procedimientos de verificación del gasto en contenido nacional, mediante los cuales se comprobó un monto superior a 223 millones de dólares.

Ebrard señaló que contar con mecanismos uniformes y verificables permitirá conocer con mayor precisión la participación de proveedores mexicanos y generar condiciones para incrementar la producción nacional, en lugar de recurrir a importaciones cuando exista capacidad productiva en el país.

Buscan fortalecer a proveedores mexicanos

La estrategia también contempla la integración de un catálogo de bienes y servicios y un registro de proveedores nacionales para las industrias de hidrocarburos, electricidad y biocombustibles.

Según explicó Uribe Camacho, la dependencia trabaja con Petróleos Mexicanos (Pemex), empresas del sector energético, instituciones académicas y centros de investigación para identificar capacidades tecnológicas y oportunidades de colaboración que permitan dejar mayores beneficios económicos y productivos en México.

Entre las instituciones participantes mencionó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Politécnico Nacional.

Las metodologías también incorporan incentivos relacionados con la igualdad de género, la inclusión, la contratación de jóvenes, el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), la proveeduría local y el cuidado del medio ambiente. Además, se prevé que los trámites puedan realizarse por medios electrónicos para reducir el uso de papel y facilitar la gestión administrativa.

El secretario de Economía sostuvo que la medición del contenido nacional forma parte de la estrategia Hecho en México y del Plan México, cuyo propósito es fortalecer las capacidades productivas del país y ampliar las oportunidades para las empresas nacionales.

Certificación y reglas de origen, claves para el comercio

Respecto a la relación comercial con Estados Unidos, Ebrard señaló que México ha presentado argumentos técnicos para solicitar una reducción de los aranceles de 50 por ciento aplicados al acero y al aluminio bajo la Sección 232. Afirmó que la Secretaría de Economía ha reforzado la trazabilidad de las exportaciones mexicanas de acero y realizado verificaciones de instalaciones en el extranjero para detectar registros de plantas que no correspondían con instalaciones reales.

Sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el funcionario indicó que México iniciará su propio proceso de consultas a partir de enero, con la intención de avanzar en la revisión prevista para 2027. Añadió que los equipos técnicos mantienen conversaciones permanentes con sus contrapartes estadounidenses.

Con la puesta en marcha de las nuevas metodologías, la Secretaría de Economía busca mejorar la medición del contenido nacional, fortalecer las cadenas de suministro y ampliar la participación de empresas mexicanas en proyectos estratégicos, con la meta de incrementar la inversión productiva y generar mayores oportunidades de desarrollo en las regiones del país.