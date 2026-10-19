Pemex reporta incendio en la plataforma Abkatún-H, frente a Ciudad del Carmen

Incendio en plataforma de Pemex plataforma Abkatún-H

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que este lunes, a las 11:15 horas, se registró un incendio en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H, ubicada a 73 kilómetros de Ciudad del Carmen.

A través de sus redes sociales, la empresa señaló que, tras detectar el fuego, se pusieron en marcha los protocolos de seguridad y se movilizaron embarcaciones contraincendios para atender la situación.

Atienden la emergencia

Pemex indicó que el Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) se mantiene en sesión mientras continúan las labores para controlar el incidente.

De acuerdo con la información difundida por la petrolera, hasta ese momento no se reportaban personas lesionadas. La empresa señaló que continuará proporcionando información conforme avance la atención de la emergencia.