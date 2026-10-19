SRE exige el esclarecimiento del fallecimiento de un connacional en Texas

Fallecimiento de un connacional en Texas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, a través del Consulado General de México en Laredo, fue notificada por la oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el fallecimiento de un mexicano en el centro de procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas.

Por ello, la SRE aseguró que, la representación consular activó el protocolo de protección correspondiente, estableció comunicación con los familiares y ha brindado la asistencia consular necesaria. Asimismo, solicitó a las autoridades estadounidenses una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes

Por su lado, el gobierno federal manifestó su profunda preocupación ante la recurrencia de fallecimientos de personas mexicanas bajo custodia o en el contexto de operativos migratorios en Estados Unidos. Reveló que con este caso eleva a 18 el número de connacionales fallecidos en estas circunstancias desde el 20 de enero de 2025, situación que exige una respuesta efectiva de las autoridades estadounidenses para garantizar la vida, la integridad y los derechos humanos de las personas migrantes.

La dependencia federal indicó que ha emprendido acciones diplomáticas y jurídicas, incluidas notas diplomáticas al Departamento de Estado, denuncias ante las autoridades competentes y gestiones para facilitar el acceso de las familias a representación legal. Incluso, puntualizó que ha reforzado las acciones de protección consular y el seguimiento a las condiciones de detención de connacionales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores comunicó continuará con los mecanismos diplomáticos y jurídicos a su alcance, incluyendo una denuncia que será enviada al fiscal del condado Webb para pedir el esclarecimiento de este caso. Además, a través de la Embajada de México en Estados Unidos solicitará a las autoridades migratorias se otorgue el acceso de las y los cónsules de México a los centros de detención migratoria, a fin de que cumplan con su encomienda de garantizar y exigir la atención a la salud de las personas mexicanas.

Adicionalmente, el gobierno federal expresó sus condolencias a la familia del connacional y reiteró que se comprometerá con la protección y defensa de los derechos de las personas mexicanas en el exterior.