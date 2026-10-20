Claudia Sheinbaum lidera por segundo mes consecutivo el ranking de aprobación en América Latina (Presidencia)

La Presidenta Claudia Sheinbaum, se colocó por segundo mes consecutivo como la mandataria de América Latina con mejor imagen entre la ciudadanía, al alcanzar una valoración positiva de 69.3% en octubre, de acuerdo con un sondeo de la consultora CB Global Data.

El estudio, señala que la mandataria mexicana registró un ligero incremento respecto a septiembre, cuando obtuvo 69% de aprobación. En contraste, su imagen negativa se ubicó en 27.6%.

En segundo lugar se encuentra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con 68.3% de valoración favorable y 27.9% de rechazo. El mandatario salvadoreño también mejoró su resultado mensual, al pasar de 66.2% en septiembre al porcentaje registrado en octubre.

La diferencia entre ambos gobernantes fue de un punto porcentual, lo que mantiene a Sheinbaum al frente de la clasificación regional.

Lula y Milei registran valoraciones negativas

En tercer lugar figura el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con un 51.9 % de valoración positiva y un 42.5 % de negativa. En el mes anterior su respaldo fue de 50.8 %.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ocupa el cuarto puesto, con un 51% de imagen favorable y un 43.3 % de desfavorable.

En los siguientes lugares aparecen el colombiano Abelardo de la Espriella, con 49.7% de aprobación; el ecuatoriano Daniel Noboa, con 47.5%, y la peruana Keiko Fujimori, con 46.3%.

Fujimori registró la mayor caída mensual del grupo analizado, al perder 6.1 puntos porcentuales respecto a septiembre. Buttié relacionó este retroceso con la preocupación ciudadana por la delincuencia y la percepción de insuficientes respuestas gubernamentales frente a la inseguridad.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ubicó en el octavo puesto, con 45.3% de imagen positiva y 50.5% de negativa. Su respaldo disminuyó 3.2 puntos porcentuales frente al mes anterior.

La clasificación también incluyó al hondureño Nasry Asfura, con 44.1% de aprobación; al paraguayo Santiago Peña, con 42.9%, y al boliviano Rodrigo Paz, con 41.1%.

En el caso del presidente de Chile, José Antonio Kast, la valoración positiva alcanzó 38.8%, frente a 56.8% de imagen negativa. El director de CB Global Data atribuyó parte del desgaste de los gobiernos recientes a las altas expectativas ciudadanas en materia económica y de seguridad.

Venezuela y Guatemala, en los últimos lugares

En la parte baja de la clasificación aparecen el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, con 36.5% de imagen positiva; el argentino Javier Milei, con 36.1%; el copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con 35.7%, y el uruguayo Yamandú Orsi, con 35.2%.

Los últimos dos puestos corresponden a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien obtuvo 32.3% de valoración favorable y 60.9% de negativa, y al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, con 31% de imagen positiva y 63.1% de desfavorable.

Arévalo registró así la valoración favorable más baja de los mandatarios incluidos en el sondeo.

Metodología de la encuesta

El estudio de CB Global Data se realizó del 5 al 8 de octubre de 2026 en 18 países de América Latina, con muestras de entre mil 959 y tres mil 911 personas por país, todas mayores de 18 años.

La consultora reportó márgenes de error de entre ±1.6 y ±2.2 puntos porcentuales, con un nivel de confianza de 95%.

Los resultados muestran diferencias importantes en la percepción ciudadana de los gobiernos de la región. Aunque Sheinbaum conserva el primer lugar, seguida de cerca por Bukele, las valoraciones del resto de los mandatarios reflejan niveles diversos de respaldo y rechazo en sus respectivos países.