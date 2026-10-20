Tráfico cuesta 203 mmdp al año en 44 ciudades mexicanas; en CDMX se pierden 211 horas per cápita

La ciudad de México es la que registra mayor tráfico vial y pérdidas de horas para los usuarios

El tráfico en las principales urbes del país, incluida la Ciudad de México, no solo produce estrés y caos vial, pues trasladarse en estas ciudades representa un fuerte impacto económico y horas perdidas lo que al final se traduce en recursos perdidos para el país con un costo de 203.3 mil millones de pesos al año tan solo en 44 zonas metropolitanas del país.

Pero a nivel individual, el costo por el congestionamiento de cada persona que se traslada sobre todo en las grandes urbes del país, pierde en promedio, 111 horas al año por la congestión, con un costo de 5,645 pesos, equivalente a casi 18 días de salario mínimo.

De acuerdo con el estudio “Costo del tráfico; la factura invisible de la congestión”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la Ciudad de México concentra 40% del costo total del congestionamiento vial que asciende a 81.7 mil millones de pesos.

De hecho, el la ciudad de México, cada persona pierde 211 horas al año, casi nueve días completos.

El estudio reporta que cinco zonas metropolitanas concentran 65% del costo: Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Puebla–Tlaxcala.

La Ciudad de México acumula por sí sola 40% (81.7 mil millones de pesos), seguida de Monterrey con 9.3% (19.0 mil millones) y Guadalajara con 8.6% (17.5 mil millones).

El costo del tráfico por persona permite comparar ciudades de distinto tamaño.

La Ciudad de México encabeza la lista con 10,721 pesos per cápita al año, seguida de Puerto Vallarta (9,974) y Guadalajara (8,728). Ciudades medianas como Puerto Vallarta, Oaxaca y Los Cabos están entre las diez con mayor costo por persona, aunque no figuran entre las de mayor costo total.

Trasladarse en la ciudad de México

El IMCO y Dat’s Why, con el apoyo de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), presentaron el Costo del Tráfico 2026, un estudio que analiza 44 zonas metropolitanas del país y estima el valor económico del tiempo adicional que las personas pierden debido a la congestión vehicular.

Los resultados revelan que la congestión vial tiene un costo de 203.3 mil millones de pesos al año en las urbes analizadas.

Esta cifra representa el costo de oportunidad del tiempo perdido exclusivamente por la congestión, horas que los integrantes de la población económicamente activa y menores de 15 años podrían dedicar a trabajar, estudiar, realizar labores de cuidado o descansar.

HORAS PERDIDAS POR TRAFICO

La Ciudad de México también ocupa el primer lugar en horas perdidas por traslado en medio del tráfico: cada persona que se traslada pierde 211 horas al año por la congestión, casi nueve días completos.

Le siguen Oaxaca (175 horas), Puerto Vallarta (171) y Pachuca (164).

TRANSPORTE PUBLICIO Y VEHICULO PRIVADO : DESIGUALDAD EN EL TRÁFICO

Sin embargo, el tráfico no cuesta lo mismo para todos. Los usuarios del transporte público pierden más tiempo y dinero debido a la congestión vehicular.

El transporte público concentra más de la mitad del costo total de la congestión. Aunque representa el 40% de las personas que se trasladan, sus usuarios asumen el 55.4% del costo total, equivalente a 112.6 mil millones de pesos anuales.

Ello frente a los 90.8 mil millones (44.6%) correspondientes a los usuarios de vehículos privados.

Los usuarios del transporte público pierden 140 horas y $7,294 al año debido al tráfico, frente a 94 horas y $4,811 de quienes utilizan vehículos privados.

La brecha promedio es de $2,483 por persona al año. Monterrey presenta la mayor diferencia, con un costo anual de $12,036 por usuario de transporte público, frente a $7,057 por usuario de vehículo privado.

En este contexto, el IMCO propuso impulsar políticas públicas que reduzcan la congestión vial y mejoren la eficiencia de los traslados.

“ Reducir el tiempo perdido en el tráfico no solo mejora la movilidad, también permite aprovechar mejor el tiempo, aumentar la productividad y elevar la calidad de vida de las personas”, estableció