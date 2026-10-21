Cambio de horario en México 2026: ¿En qué municipios se debe atrasar el reloj y cuándo? (Crisanta Espinosa Aguilar)

En 2022 México implementó la Ley de Husos Horarios en los Estos Unidos Mexicanos, la cual elimina de manera parcial el horario de verano. Estados como la Ciudad de México, Sonoro, Quintana Roo, manejan un horario fijo durante todo el años.

No obstante, aunque la mayoría de estados en el país ya manejan un horario fijo, algunos municipios de la frontera norte aún conservan el cambio de horarios.

¿Cuándo se realizará el cambio de horario?

Algunos municipios de la frontera norte deberá atrasar su reloj 1 hora durante la madruga del domingo 1 de noviembre a las 02:00 horas, esto para que el reloj marque la 01:00 horas.

Asimismo, volverán a cambiar su reloj hasta el 14 de marzo de 2027, en este caso, deberán adelantar su reloj 1 hora para volver al horario de verano.

¿Qué municipios deberán atrasar el reloj?

Los únicos municipios que realizan el cambio son aquellos que se encuentran en la frontera norte del país; siendo Baja California el único estado que realiza un cambio en todo el estado. Te presentamos quiénes deberán ajustar su reloj este 1 de noviembre:

Baja California es el único que realiza el cambio en todo el estado.

es el único que realiza el cambio en todo el estado. Chihuahua en los municipios de Ascensión, Coyame del Sotol, Janos, Juárez, Guadalupe, Manuel Benavides, Ojinaga y Praxedis G. Guerrero.

en los municipios de Ascensión, Coyame del Sotol, Janos, Juárez, Guadalupe, Manuel Benavides, Ojinaga y Praxedis G. Guerrero. Coahuila en los municipios de Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

en los municipios de Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Nuevo León , únicamente en el municipio de Anáhuac.

, únicamente en el municipio de Anáhuac. Tamaulipas en los municipios de Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Nuevo Laredo, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo y Valle Hermoso.

¿Por qué ciertos municipios siguen cambiando de horario?

Esto se está relacionado a su cercanía con Estados Unidos, ya que evita conflictos en los comercios, escuelas, trabajos y cruces fronterizos.