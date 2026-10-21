Crisis de agua sucia en Guadalajara: ¿qué es el tandeo y cómo se aplica esta medida?

Crisis hídrica en Jalisco El agua sucia en Guadalajara ha provocado la movilización de sus habitantes, que exigen garantías de salubridad en el vital líquido. (Cuartoscuro)

La crisis por la calidad del agua en Guadalajara llevó al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) a implementar un esquema temporal de rotación del servicio de agua, conocido de manera común como tandeo, que comenzó el jueves 15 de octubre y afecta a 627 colonias de la Zona Metropolitana.

Dicha medida busca atender los problemas de calidad del agua y mejorar las condiciones de operación del sistema mientras se realizan trabajos de mantenimiento en la infraestructura hidráulica.

¿Qué es el tandeo de agua?

El tandeo es un mecanismo de distribución mediante el cual el suministro de agua potable se entrega de forma programada y alternada entre distintas zonas de una ciudad cuando el sistema enfrenta limitaciones operativas o requiere realizar trabajos de mantenimiento.

En lugar de suspender el servicio de manera general, el organismo operador establece un calendario para que cada zona reciba agua en determinados periodos, lo que puede provocar días con baja presión o interrupciones temporales en algunas colonias.

En el caso de Guadalajara, el SIAPA aclaró que no se trata de un corte generalizado del suministro, sino de un programa focalizado en las áreas abastecidas por la Planta Potabilizadora No. 1 de Miravalle.

¿Cómo se aplicará el tandeo en Guadalajara?

El programa abarca siete zonas de abastecimiento, que representan aproximadamente 42 por ciento de la cobertura del SIAPA.

La distribución del agua se realizará mediante un calendario programado que alternará los periodos de suministro entre los distintos sectores.

Durante esos días, algunas colonias podrán registrar disminución en la presión del agua y los tiempos para recuperar el servicio variarán dependiendo de factores como la ubicación y la topografía.

El organismo precisó que las colonias abastecidas por sistemas distintos a la Planta Potabilizadora No. 1 no forman parte de esta primera etapa, por lo que no se prevén afectaciones relacionadas con este esquema.

¿Cómo saber si mi colonia será afectada?

El SIAPA habilitó un portal para que los usuarios consulten si su domicilio forma parte del programa.

En el sitio oficial es posible:

Localizar la vivienda en un mapa.

Identificar el acueducto que abastece la zona.

Conocer los días en que podría presentarse baja presión o rotación del servicio.

Además, el organismo anunció que se pondrán a disposición pipas gratuitas y cisternas con capacidad de 10 mil litrosen puntos estratégicos para apoyar a las colonias incluidas en el programa.

Protestas por el agua GUADALAJARA, JALISCO. 18OCTUBRE2026.- Cientos de ciudadanos jaliscienses se manifestaron por segundo domingo consecutivo, esto para protestar por la mala calidad del agua que esta llegando a los hogares tapatíos, algunos ciudadanos causaron desmanes en algunos comercios que se encontraban durante el trayecto del Parque Juárez hasta Palacio de Gobierno, así como en el mismo. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM (Fernando Carranza García)

Recomendaciones del SIAPA

Ante la entrada en vigor del programa, el organismo recomendó a la población:

Consultar si su domicilio forma parte de las zonas incluidas.

Limpiar aljibes y tinacos para mejorar la calidad del agua almacenada.

Hacer un uso responsable del recurso, priorizando las necesidades esenciales.

Mantenerse informado sobre el calendario de abastecimiento correspondiente a su colonia.

¿Cuánto tiempo durará la medida?

El esquema fue acordado por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y los alcaldes que integran la Junta de Gobierno del SIAPA.

La primera etapa permanecerá vigente hasta marzo de 2027.

Durante octubre se realizarán ajustes operativos conforme a los resultados de la implementación, en tanto continúan los trabajos de limpieza y mantenimiento en tanques, filtros, clarificadores y otros equipos del sistema de abastecimiento._Con información de Francisco Armenta.