Pemex reduce su deuda en más de 20 mil millones de dólares y proyecta invertir 1.8 billones de pesos

Director general de Pemex, Juan Carlos Carpio (Galo Cañas Rodríguez)

Petróleos Mexicanos (Pemex) redujo su deuda en más de 20 mil millones de dólares en menos de dos años y contempla invertir más de 1.8 billones de pesos entre 2025 y 2030 para fortalecer la producción de hidrocarburos, la refinación, la petroquímica y el desarrollo energético del país, informó su director general, Juan Carlos Carpio.

Durante la presentación de los resultados de la empresa productiva del Estado, el funcionario señaló que la estrategia de Pemex está enfocada en mantener una producción estable, incrementar la transformación del petróleo en combustibles, impulsar la fabricación de fertilizantes y mejorar las condiciones financieras para destinar mayores recursos a proyectos productivos.

Carpio afirmó que la empresa registra avances en su capacidad operativa y financiera, con el propósito de generar mayor valor dentro del país y contribuir al desarrollo económico de México.

En materia de producción, informó que Pemex alcanzó 1.76 millones de barriles diarios de petróleo, cifra cercana a la meta de 1.8 millones de barriles por día. Asimismo, indicó que la producción de gas natural aumentó 7.5 por ciento respecto a 2024, al superar los 4 mil 900 millones de pies cúbicos diarios.

Aumenta la refinación y producción de combustibles

El director general destacó que la refinación de petróleo se incrementó 81 por ciento respecto a 2018, al pasar de aproximadamente 612 mil barriles diarios a más de 1.1 millones de barriles por día.

Explicó que este crecimiento se atribuye a la operación de las refinerías, la incorporación de la refinería Olmeca y las mejoras operativas realizadas en instalaciones estratégicas, particularmente en Tula, Hidalgo.

De acuerdo con las cifras presentadas, la producción de gasolina, diésel y turbosina aumentó 186 por ciento en comparación con 2018, al pasar de 350 mil a un millón de barriles diarios.

Carpio también resaltó que Pemex ha incrementado la proporción de combustibles comercializados que provienen de sus propias refinerías. Mientras que en 2018 únicamente 24 de cada 100 litros vendidos eran de producción propia, actualmente la cifra asciende a 87 litros.

Según el funcionario, este avance permite aprovechar mejor la capacidad industrial de la empresa y reducir su dependencia de compras externas para abastecer su operación comercial.

Impulsa petroquímica y producción de fertilizantes

En el sector petroquímico, Pemex reportó un crecimiento de 27 por ciento en la producción de derivados del etileno respecto al año anterior, lo que representa una mayor disponibilidad de materias primas para distintas actividades industriales.

En cuanto a fertilizantes, la producción aumentó 16 por ciento, mientras que la elaboración de urea registró un incremento de 36 por ciento. También se reportaron avances en fertilizantes fosfatados y nitrogenados.

El titular de Pemex señaló que estos resultados buscan fortalecer el suministro nacional de insumos para el campo y contribuir a la producción de alimentos.

Por otra parte, las ventas de gasolina y diésel crecieron 17.9 por ciento durante el periodo de enero a septiembre de 2026, en comparación con el mismo lapso del año anterior.

Destina recursos a comunidades y proyectos productivos

En el ámbito financiero, Carpio destacó que la reducción de la deuda a más de 20 mil millones de dólares en menos de dos años permitió alcanzar, según lo expuesto, el nivel más bajo desde 2014.

Indicó que una menor carga financiera representa una oportunidad para destinar más recursos a proyectos de extracción, refinación y petroquímica, además de fortalecer la capacidad operativa de la empresa.

En materia social, informó que entre 2025 y septiembre de 2026 se destinaron cerca de 6 mil 600 millones de pesos en apoyos a comunidades y regiones estratégicas donde Pemex mantiene operaciones.

Estos recursos, detalló, se canalizaron a caminos, proyectos productivos, obras de salud, educación, infraestructura y programas de apoyo comunitario.

Finalmente, el director general reiteró que Pemex busca consolidar su papel estratégico en el desarrollo nacional mediante una mayor producción de energía, el fortalecimiento de sus instalaciones industriales y una política de inversión de largo plazo.

El programa previsto para el periodo 2025-2030 contempla recursos superiores a 1.8 billones de pesos, provenientes de la propia empresa, para mantener la producción, ampliar la capacidad de refinación e impulsar la industria petroquímica, con el objetivo de generar mayor valor dentro de México.