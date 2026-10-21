Pide Beltrones a Taddei reflexionar sobre renuncia al INE tras presuntas irregularidades en ese organismo

Manlio Fabio Beltrones Foto: Cuartoscuro (Daniel Augusto)

El senador sin partido, Manlio Fabio Beltrones, pidió a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, reflexionar seriamente sobre su permanencia en el cargo, ante los señalamientos por presuntas irregularidades administrativas y falta de transparencia en el manejo de recursos públicos del organismo.

Beltrones, consideró que los señalamientos sobre presuntas irregularidades, incluidos los relacionados con la existencia del chofer de la presidenta del INE como apoderado del Corporativo Zeg, una empresa proveedora del instituto, que es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que colocan a Taddei en una situación que debe llevarla a evaluar seriamente su continuidad al frente del organismo electoral.

“En que debe de reflexionar seriamente su salida del Instituto Nacional Electoral. ¿Renuncia sí o sí? Lo debe reflexionar seriamente porque su situación está sumamente comprometida ante la evidencia clara del manejo poco transparente de los recursos públicos del INE”, sostuvo.

El sonorense consideró que la situación de la titular del INE está comprometida y sostuvo que las denuncias conocidas públicamente evidencian la necesidad de revisar tanto la administración del instituto como las disposiciones legales que permitieron concentrar en su presidencia la facultad de designar a funcionarios de primer nivel.

Beltrones señaló que la crisis actual también tiene su origen en una modificación legislativa que, según explicó, se incorporó durante la discusión de la reforma al Poder Judicial y eliminó la atribución colegiada del Consejo General del INE para nombrar a sus principales funcionarios.

Afirmó que la modificación permitió a la consejera presidenta designar directamente a responsables de áreas estratégicas, entre ellas la Dirección Ejecutiva de Administración, la Secretaría Ejecutiva, auditoría y prerrogativas, sin someter los nombramientos a la decisión colegiada del pleno.

Ante este escenario, propuso modificar nuevamente la legislación para devolver al Consejo General esa facultad y evitar que las designaciones dependan exclusivamente de una sola persona.

DELICADAS

Por su parte, el presidente del Senado, Higinio Martínez, calificó como delicadas las denuncias sobre posibles anomalías en el INE y pidió que sean aclaradas a la brevedad, tanto por la presidencia del instituto como por sus órganos internos y las autoridades competentes.