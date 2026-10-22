Argentina declara al Cártel de Sinaloa y a La Nueva Familia Michoacana como terroristas

El Gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, declaró como organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa y a La Nueva Familia Michoacana, dos grupos criminales de origen mexicano, de acuerdo con un comunicado difundido por la Oficina del Presidente de la República Argentina el 21 de octubre de 2026.

La decisión también incluye a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a la organización criminal ecuatoriana Los Tiguerones.

Según el documento oficial, la medida contempla la incorporación de estas organizaciones al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), como parte de una estrategia para combatir el terrorismo y el crimen organizado transnacional.

El comunicado señala que la decisión fue adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado de Argentina.

Señalamientos contra grupos mexicanos

En el caso del Cártel de Sinaloa, el Gobierno argentino lo describe como una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, el contrabando, los secuestros extorsivos y otras actividades delictivas. El documento sostiene que el grupo ya había sido designado como organización terrorista por varios países, incluido Estados Unidos.

Respecto a La Nueva Familia Michoacana, las autoridades argentinas señalan su presunta participación en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, además de advertir sobre su expansión regional.

La declaratoria forma parte de una decisión que, según la administración de Milei, busca identificar y combatir a organizaciones que recurren a la violencia, la extorsión y el terror como instrumentos de sus actividades criminales.

La medida también alcanza a grupos de Colombia y Ecuador

El comunicado incluye a las FARC-EP y al ELN, organizaciones insurgentes colombianas que, según el Gobierno argentino, representan un riesgo para la seguridad nacional debido a sus estructuras operativas y a la posibilidad de extender sus actividades más allá de Colombia.

Asimismo, incorpora a Los Tiguerones, grupo criminal ecuatoriano al que las autoridades argentinas vinculan con el narcotráfico y el sicariato. El documento refiere que esta organización surgió de una división de Los Choneros en 2020.

Al justificar la decisión, el presidente Javier Milei reiteró el compromiso de su administración con el combate al terrorismo y al crimen organizado transnacional, y sostuvo que su gobierno buscará perseguir a las organizaciones que utilizan la violencia y la extorsión para desarrollar sus actividades.

La declaratoria se suma a las acciones de Argentina para reforzar sus mecanismos de identificación y seguimiento de organizaciones consideradas terroristas y de las personas o entidades relacionadas con su financiamiento.