Vinculan a proceso a César Jáuregui por ejercicio ilegal del servicio público

Detenido César Jáuregui. (FGR)

No existen elementos suficientes para acreditar su participación en el delito de coalición. — Un juez vinculó a proceso a César Jáuregui, exfiscal del estado de Chihuahua, por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, por haber presuntamente haber permitido la intervención de agentes extranjeros de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal.

La coordinación con personal de seguridad externo son atribuciones de la autoridad federal.

No obstante, el juez determinó que no existen elementos suficientes para acreditar su participación en el delito de coalición.

A Jáuregui Moreno se le investiga por la presunta participación de dos agentes de la CIA en labores de seguridad en esa entidad sin autorización federal, mismos que fallecieron tras un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en el municipio de Morelos.

La defensa de Jáuregui, el abogado Héctor Villasana, explicó que la Fiscalía de Chihuahua no cuenta con pruebas que acrediten que el exfiscal coordinó el operativo con los agentes extranjeros en el despliegue para ubicar el laboratorio ilegal en El Pinal.

Jáuregui enfrenta otro proceso penal con la Fiscalía General de la República por el delito de traición a la patria y será el próximo 24 de octubre cuando se determine si es vinculado a proceso.

Por traición a la patria, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, la investigación establece que la participación de agentes extranjeros en el operativo carecía de justificación legal y que tampoco existía fundamento para que la cadena de mando estatal autorizara su intervención.

Asimismo, la FGR afirmó que existen elementos para sostener que los agentes extranjeros acudieron en diversas ocasiones, sin causa justificada, a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación.

La autoridad federal argumentó que la Ley de Seguridad Nacional establece que las entidades federativas no pueden asumir facultades reservadas a la Federación ni transferir atribuciones públicas a autoridades extranjeras.

La FGR también señaló que César Jáuregui declaró públicamente que el operativo fue resultado de varios meses de planeación entre la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía Especial de Operaciones Estratégicas, ambas bajo su responsabilidad.

Con base en esos elementos, la autoridad federal sostiene que el exfiscal presuntamente omitió informar a las instancias federales competentes y, en cambio, proporcionó información a personas extranjeras.