Cancún Travel Mart 2026 busca ampliar los negocios turísticos de México en 18 países

Cancún Travel Mart

Con el objetivo de ampliar las oportunidades comerciales de la industria turística mexicana y fortalecer la presencia de sus destinos en los mercados internacionales, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, encabezaron la inauguración de la edición 38 del Cancún Travel Mart 2026.

El encuentro especializado reúne a compradores y proveedores nacionales e internacionales para establecer alianzas, promover productos y servicios turísticos y generar nuevas oportunidades de negocio. Para esta edición se contempla la participación de compradores de 18 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Italia, Irlanda, Brasil, Argentina y Colombia.

Durante la inauguración, Rodríguez Zamora destacó la importancia de la coordinación entre el Gobierno de México, las autoridades estatales y el sector privado para fortalecer la competitividad de los destinos, ampliar los vínculos comerciales y consolidar la actividad turística como una fuente de desarrollo económico.

La funcionaria reconoció el trabajo conjunto que ha permitido posicionar al Cancún Travel Mart como una plataforma de negocios y refrendó el respaldo federal al sector turístico de Quintana Roo.

“Quiero decirles que el Caribe mexicano no está solo. Primero tienen el respaldo del gobierno federal, de una Presidenta que ha venido muchas veces, pero sobre todo que se ha sentado con el sector turístico, lo ha escuchado y, más que eso, se está actuando”, expresó.

La titular de Turismo también resaltó la diversidad de la oferta del Caribe Mexicano, que además de sus playas cuenta con experiencias culturales, gastronómicas, naturales y de turismo comunitario, con las que busca diversificar sus segmentos de visitantes y ampliar las alternativas para los viajeros nacionales e internacionales.

“Hoy no hablamos solo de Cancún, hoy hablamos de un Caribe que tiene destinos llenos de magia y llenos de grandeza turística”, señaló.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama Espinosa subrayó la importancia del trabajo coordinado entre autoridades y empresarios para defender, fortalecer y mantener a Quintana Roo como uno de los principales referentes turísticos de México.

Entre las oportunidades de conectividad internacional destacadas durante el encuentro figura la llegada prevista de un vuelo directo de Milán, Italia, a Cozumel, programado para el próximo 24 de diciembre, una conexión que podría ampliar las alternativas de acceso para el mercado europeo.

Plataforma de comercialización internacional

El Cancún Travel Mart celebró su primera edición en 1987 con el propósito de consolidar al Caribe Mexicano como destino turístico y, desde entonces, ha evolucionado como un espacio especializado en la comercialización de productos y servicios de la industria.

La edición 2026 busca facilitar el contacto directo entre compradores y proveedores, impulsar acuerdos comerciales y fortalecer la promoción de los destinos mexicanos ante operadores y empresas de distintos mercados internacionales.

La participación de representantes de 18 países permitirá generar encuentros de negocios y explorar oportunidades para ampliar la presencia de la oferta turística nacional, en un contexto en el que la conectividad aérea y la diversificación de experiencias son factores relevantes para atraer visitantes.

Durante la ceremonia inaugural también estuvieron presentes el secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra; la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña; la presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz, y la encargada de despacho de la Presidencia Municipal de Isla Mujeres, Isla del Mar Magaña.

Asimismo, asistieron el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Rodrigo de la Peña, y el vicepresidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras y representante del Consejo Nacional Empresarial Turístico, José Chapur Zahoul.

Con esta edición, el Cancún Travel Mart refrenda su papel como punto de encuentro para la industria turística, con la finalidad de ampliar las relaciones comerciales, atraer oportunidades de inversión y fortalecer la promoción del Caribe Mexicano y de otros destinos de México en el ámbito internacional.