Ebrard reporta avances para reducir aranceles de Estados Unidos a México

El secretario de Economía informó que las conversaciones con Washington continúan para buscar mejores condiciones comerciales para las industrias automotriz, acerera y del aluminio.

Ciudad de México, 23 de octubre de 2026.— México avanza en las negociaciones con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo que permita reducir los aranceles que afectan a sectores como el automotriz, el acero y el aluminio, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, quien viajó a Washington para continuar con las conversaciones comerciales.

El funcionario señaló que existe interés en encontrar acuerdos que permitan mejorar las condiciones para las exportaciones mexicanas y reducir los costos que enfrentan algunas industrias por los gravámenes impuestos por el gobierno estadounidense. Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado un acuerdo definitivo sobre estas medidas. <Cite refs={[“turn395756search7″,“turn395756search10″]}/>

A través de un mensaje, Ebrard explicó que las reuniones forman parte de los esfuerzos del Gobierno de México para mantener el diálogo con las autoridades estadounidenses y encontrar soluciones a las diferencias comerciales entre ambos países.

La negociación tiene especial importancia para las empresas mexicanas que participan en las cadenas de producción de América del Norte, debido a que los aranceles pueden incrementar los costos de fabricación y afectar la competitividad de sus productos en el mercado internacional.

Entre los sectores prioritarios se encuentra la industria automotriz, que mantiene una estrecha relación comercial con Estados Unidos mediante la fabricación de vehículos, autopartes y otros componentes. También se busca mejorar las condiciones para el acero y el aluminio, materiales utilizados en diversas actividades industriales y de construcción.

Las conversaciones se desarrollan en medio de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), acuerdo que establece las reglas comerciales entre los tres países y que resulta fundamental para el intercambio de mercancías en la región.

En días anteriores, Ebrard había señalado que las negociaciones no estaban detenidas y que los contactos con funcionarios estadounidenses continuaban mediante reuniones y llamadas. También había manifestado su expectativa de conseguir una reducción de los aranceles sectoriales. <Cite refs={[“turn395756search10″]}/>

El Gobierno mexicano busca mantener las ventajas comerciales de sus exportaciones y evitar que las medidas arancelarias afecten a las empresas nacionales, los empleos y las cadenas de suministro que dependen del intercambio con Estados Unidos.Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que ambos países estaban cerca de alcanzar un acuerdo comercial que consideró favorable para Estados Unidos y que esperaba que también beneficiara a México.

Aunque estas declaraciones apuntan a la posibilidad de un entendimiento, todavía falta conocer los términos concretos que tendría el eventual acuerdo, así como los sectores y productos que podrían beneficiarse de una reducción de los gravámenes. Las negociaciones también ocurren en un contexto de incertidumbre sobre el futuro del comercio regional y los cambios en las políticas arancelarias estadounidenses. Por ello, México busca mantener abiertos los canales diplomáticos y económicos para defender los intereses de sus industrias.

Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han confirmado una fecha para anunciar un posible acuerdo ni han detallado si las conversaciones celebradas en Washington permitirán cerrar las diferencias pendientes. El resultado de estas negociaciones será relevante para las empresas que exportan al mercado estadounidense, debido a sus posibles efectos en los costos de producción, la inversión y la competitividad de la industria mexicana.