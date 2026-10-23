Huracán Vance: trayectoria al momento y qué estados afectará en México

Huracán Vance. Vance sube a huracán categoría 2 y provoca lluvias en Michoacán, Guerrero y Oaxaca (Agencia EFE)

El huracán Vance se intensificó a categoría 2 durante la tarde de este viernes 23 de octubre, mientras continúa desplazándose sobre aguas del océano Pacífico mexicano, donde podría alcanzar la categoría 3 en las próximas horas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

🌀 HURACÁN #VANCE, CATEGORÍA 2, EN EL OCÉANO PACÍFICO De acuerdo con @conagua_clima, a las 15:00 h de este 23 de octubre, #Vance se mantiene como huracán categoría 2. Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias y oleaje elevado en las costas del sur de México. Su centro se localiza a 685 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero, y a 895 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima. Presenta vientos sostenidos de 165 km/h, rachas de 205 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 7 km/h. 🌧️ Lluvias previstas: ▪️ Puntuales fuertes: #Michoacán (centro, oeste y suroeste) y #Guerrero (costa). ▪️ Intervalos de chubascos: #Oaxaca. 🌊 Se prevé oleaje de 2 a 3 metros en la costa de #Guerrero. ⚠️ La #CNPC de @SSPCMexico te recomienda: ✔️ Identifica un lugar seguro y prepárate para resguardarte. ✔️ Evita acercarte a playas y zonas de oleaje elevado. ✔️ No cruces calles inundadas, ríos ni arroyos. ✔️ Atiende las indicaciones de las autoridades de Protección Civil. — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 23, 2026

¿Cuál es la trayectoria del huracán Vance? Así avanzará por el Pacífico mexicano

Según el reporte del SMN de este viernes 23 de octubre, el centro del huracán Vance se localizaba aproximadamente a 685 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 895 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, rachas de 205 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a siete kilómetros por hora.

La proyección de trayectoria difundida por el Servicio Meteorológico Nacional contempla que el ciclón alcance la categoría 3 durante las primeras horas del sábado 24 de octubre. Posteriormente, podría debilitarse de manera gradual mientras avanza frente a las costas de Guerrero y Michoacán, con una aproximación mayor al territorio mexicano durante la siguiente semana.

24 de octubre, 00:00 horas : Huracán categoría 3, con vientos sostenidos de 195 km/h y rachas de 240 km/h. Se ubicará a 620 km al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero. Coordenadas: 11.9° N, 102.6° O.

: Huracán categoría 3, con vientos sostenidos de 195 km/h y rachas de 240 km/h. Se ubicará a 620 km al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero. Coordenadas: 11.9° N, 102.6° O. 24 de octubre, 12:00 horas : Huracán categoría 3, con vientos sostenidos de 185 km/h y rachas de 220 km/h. Se ubicará a 550 km al suroeste de Acapulco, Guerrero. Coordenadas: 12.9° N, 103.0° O.

: Huracán categoría 3, con vientos sostenidos de 185 km/h y rachas de 220 km/h. Se ubicará a 550 km al suroeste de Acapulco, Guerrero. Coordenadas: 12.9° N, 103.0° O. 25 de octubre, 00:00 horas : Huracán categoría 2, con vientos sostenidos de 170 km/h y rachas de 205 km/h. Se ubicará a 455 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero. Coordenadas: 13.9° N, 103.3° O.

: Huracán categoría 2, con vientos sostenidos de 170 km/h y rachas de 205 km/h. Se ubicará a 455 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero. Coordenadas: 13.9° N, 103.3° O. 25 de octubre, 12:00 horas : Huracán categoría 2, con vientos sostenidos de 160 km/h y rachas de 195 km/h. Se ubicará a 370 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Coordenadas: 14.9° N, 103.6° O.

: Huracán categoría 2, con vientos sostenidos de 160 km/h y rachas de 195 km/h. Se ubicará a 370 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Coordenadas: 14.9° N, 103.6° O. 26 de octubre, 00:00 horas : Huracán categoría 2, con vientos sostenidos de 170 km/h y rachas de 205 km/h. Se ubicará a 295 km al sur de Punta San Telmo, Michoacán. Coordenadas: 15.7° N, 103.9° O.

: Huracán categoría 2, con vientos sostenidos de 170 km/h y rachas de 205 km/h. Se ubicará a 295 km al sur de Punta San Telmo, Michoacán. Coordenadas: 15.7° N, 103.9° O. 26 de octubre, 12:00 horas : Huracán categoría 2, con vientos sostenidos de 175 km/h y rachas de 215 km/h. Se ubicará a 255 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán. Coordenadas: 16.1° N, 104.1° O.

: Huracán categoría 2, con vientos sostenidos de 175 km/h y rachas de 215 km/h. Se ubicará a 255 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán. Coordenadas: 16.1° N, 104.1° O. 27 de octubre, 12:00 horas : Huracán categoría 2, con vientos sostenidos de 160 km/h y rachas de 195 km/h. Se ubicará a 185 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán. Coordenadas: 16.8° N, 104.2° O.

: Huracán categoría 2, con vientos sostenidos de 160 km/h y rachas de 195 km/h. Se ubicará a 185 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán. Coordenadas: 16.8° N, 104.2° O. 28 de octubre, 12:00 horas: Huracán categoría 1, con vientos sostenidos de 130 km/h y rachas de 160 km/h. Se ubicará a 115 km al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán. Coordenadas: 17.8° N, 104.4° O.

¿Qué estados afectará el huracán Vance en México?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la circulación del huracán Vance reforzará las condiciones para lluvias de distinta intensidad en el sur del país, principalmente durante este viernes 23 de octubre, mientras que el oleaje elevado podría extenderse hacia otras zonas costeras durante el fin de semana.

🌀#Vance ahora como #Huracán de categoria 2, se localiza a 685 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero. https://t.co/WEpYbPTBza — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 23, 2026

Michoacán : lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, principalmente en las regiones centro, oeste y suroeste.

: lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, principalmente en las regiones centro, oeste y suroeste. Guerrero : lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, especialmente en municipios de la costa, además de oleaje de dos a tres metros de altura.

: lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, especialmente en municipios de la costa, además de oleaje de dos a tres metros de altura. Oaxaca : intervalos de chubascos de cinco a 25 milímetros en distintas regiones.

: intervalos de chubascos de cinco a 25 milímetros en distintas regiones. Colima : permanece bajo vigilancia por la aproximación gradual del ciclón durante los próximos días, aunque no figura entre los tres estados con lluvias atribuidas directamente a Vance en el reporte citado.

: permanece bajo vigilancia por la aproximación gradual del ciclón durante los próximos días, aunque no figura entre los tres estados con lluvias atribuidas directamente a Vance en el reporte citado. Jalisco: Protección Civil mantiene vigilancia por la trayectoria pronosticada, ante la posibilidad de que el fenómeno se acerque al litoral durante la próxima semana.

Entre las recomendaciones del SMN y Conagua, está extremar precauciones en las zonas de los estados en los que afecten las lluvias, el viento y el oleaje. Además, se hace un llamado a atender las indicaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.