La apuesta digital de Salud contra el desvío de medicamentos: evitarán con tecnología que acaben en farmacias y tianguis

Eduardo Clark informó que el grupo trabajará en sistemas para rastrear fármacos (Rogelio Morales Ponce)

La Secretaría de Salud conformó el Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud, una iniciativa que busca modernizar los servicios médicos públicos, optimizar la distribución de medicamentos e insumos y fortalecer los controles para prevenir su desvío y venta ilegal.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, explicó que el proyecto será coordinado por la Secretaría de Salud en conjunto con la Agencia de Transformación Digital, con el propósito de mejorar la atención en instituciones como el IMSS, el ISSSTE, el IMSS-Bienestar, los institutos nacionales de salud y los servicios médicos de Pemex, así como en las unidades de salud de las entidades del país.

El consejo estará integrado por especialistas con experiencia en áreas como ingeniería, logística, cadenas de suministro y administración de inventarios, además de jóvenes talentos provenientes de la Agencia de Transformación Digital, la fábrica de inteligencia artificial y el centro público de formación, quienes contribuirán al desarrollo e implementación de las soluciones tecnológicas.

Clark señaló que el grupo tendrá tres proyectos prioritarios. El primero consiste en establecer mecanismos para recibir y gestionar en tiempo real las solicitudes de medicamentos e insumos que realicen pacientes, médicos, enfermeras y demás personal sanitario, con el objetivo de atender con mayor rapidez las necesidades detectadas en hospitales y centros de salud.

El segundo proyecto se enfocará en mejorar la gestión de almacenes e inventarios, mientras que el tercero buscará hacer más eficiente la distribución de los productos médicos para que lleguen oportunamente a las unidades que los requieren.

El subsecretario dimensionó el reto logístico al señalar que el sector salud utiliza alrededor de tres mil millones de piezas de medicamentos e insumos médicos cada año. Estos productos deben distribuirse entre más de mil hospitales y cerca de 15 mil centros de salud y unidades médicas de primer nivel.

De acuerdo con el funcionario, la digitalización permitirá aprovechar mejor los recursos públicos, agilizar el movimiento de los insumos y responder con mayor eficiencia a las necesidades de las instituciones que atienden a la población.

Trazabilidad para frenar la venta ilegal de medicamentos

La transformación digital también será una herramienta para combatir el desvío de medicamentos del sector público hacia mercados informales o establecimientos privados.

Clark reconoció que existen casos documentados y otros que requieren una investigación más detallada sobre la sustracción de fármacos de hospitales y centros de salud para su posterior venta. Sin embargo, aclaró que estas conductas no deben atribuirse de manera generalizada al personal médico o de enfermería, sino investigarse de forma específica.

El funcionario calificó como especialmente grave que un paciente no encuentre un medicamento en una institución pública y después se lo ofrezcan a la venta en las inmediaciones del propio hospital.

Como parte de las medidas preventivas, la Secretaría de Salud impulsa un etiquetado más visible en los empaques para identificar los medicamentos gratuitos proporcionados por el Estado mexicano. La leyenda busca informar a los pacientes que tienen derecho a recibirlos sin costo y facilitar que la ciudadanía reconozca posibles productos sustraídos.

Clark pidió denunciar ante las autoridades correspondientes los casos en que medicamentos identificados como gratuitos se encuentren a la venta en tianguis, farmacias privadas u otros espacios.

La segunda línea de acción consiste en implementar sistemas de trazabilidad que permitan conocer el origen, los lotes y el recorrido de los fármacos, así como identificar su destino. El seguimiento será particularmente importante para los medicamentos de alto costo, cuyas cajas pueden superar los 200 mil pesos.

Con estos mecanismos, las autoridades buscan determinar a quién se entregó cada producto y esclarecer por qué alguno podría encontrarse fuera de una institución pública.

¿Qué especialistas en logística e ingeniería formarán parte del consejo?

Entre los integrantes presentados del consejo asesor se encuentra la doctora Zayda Estefanía Larcón Bernal, doctora en ingeniería con especialización en investigación de operaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su experiencia incluye cadenas de suministro, control y distribución de inventarios e insumos clínicos, así como análisis de flujos de pacientes, modelación de capacidades y eliminación de cuellos de botella.

También forma parte del grupo el doctor Cuauhtémoc Sánchez Ramírez, especialista en ciencia y tecnología, con formación en ingeniería industrial y de manufactura por la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales. Actualmente es profesor investigador del Instituto Tecnológico de Orizaba, perteneciente al Tecnológico Nacional de México, y recibió el Premio Nacional de Logística en 2017.

Su trayectoria incluye proyectos de logística y cadenas de suministro mediante técnicas de modelación, simulación dinámica y análisis de sistemas complejos, además de experiencia en modelación aplicada a la salud pública.

Clark expresó su confianza en que la combinación de especialistas y talento tecnológico permita desarrollar soluciones concretas para mejorar el funcionamiento del sistema sanitario.

El objetivo, afirmó, es que los medicamentos y demás insumos lleguen a donde se necesitan, que los inventarios se administren de manera eficiente y que los recursos públicos se traduzcan en una mejor atención para las personas que utilizan los servicios de salud del país.