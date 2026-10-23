Transportistas de carga anuncian paro nacional indefinido a partir del lunes

Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar)

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) pidió la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum para atender las demandas del sector al tiempo que anunció un paro nacional de transportistas a partir del próximo lunes y por tiempo indefinido.

En un mensaje dirigido a la mandataria, la organización manifestó su respaldo al proyecto de país del Gobierno federal, al Plan México y a las iniciativas orientadas a impulsar la inversión, el desarrollo y la generación de empleos. Sin embargo, sostuvo que las condiciones actuales dificultan la operación cotidiana de las empresas de autotransporte.

“Somos sus aliados”, expresó la Canacar, al señalar que el sector busca contribuir al crecimiento económico mediante inversiones, empleos formales y el traslado oportuno de mercancías en todo el país.

La cámara solicitó a Sheinbaum intervenir para que se revisen los planteamientos del gremio y la propuesta de Hacienda, con el objetivo de encontrar soluciones que permitan al autotransporte continuar con sus actividades y aprovechar las oportunidades económicas de México.

“Confiamos en su capacidad para escuchar a los sectores productivos y encontrar soluciones”, manifestó la organización, que también exigió a las autoridades federales respuestas formales, concretas y satisfactorias.

Inseguridad y extorsiones, entre las causas del paro

La Canacar informó que la suspensión de actividades responde a diversas problemáticas que, de acuerdo con el sector, ponen en riesgo su operación y complican el traslado de mercancías. Entre las principales preocupaciones mencionó la inseguridad en las carreteras, las extorsiones y las presiones económicas que enfrentan las empresas.

A través de su pronunciamiento, los transportistas insistieron en que su objetivo no es perjudicar a la población, sino conseguir que las autoridades atiendan sus demandas.

“No queremos detener a México. Queremos que México nos escuche”, señalaron, al reconocer la preocupación que podría generar una interrupción del transporte de carga y sus posibles repercusiones en el movimiento de productos y las actividades económicas.

La organización afirmó que busca condiciones que permitan a las empresas invertir, mantener empleos formales y garantizar que las mercancías lleguen a tiempo a sus destinos.

Durante su posicionamiento sobre la problemática del sector, representantes de la organización afirmaron que, después de sufrir el robo de un vehículo de carga, las empresas deben enfrentar procedimientos complicados para lograr su liberación, lo que prolonga las afectaciones operativas y económicas.

“Somos victimizados, aparte de que somos robados, es un camino tortuoso poder volver a liberar la unidad”, señalaron, al cuestionar la falta de facilidades y apoyo por parte de las autoridades ministeriales.

Otro de los problemas expuestos por el sector es el riesgo que enfrentaban los operadores al pasar por retenes de agentes ministeriales, los cuales, de acuerdo con sus declaraciones, llegaron a convertirse en espacios de extorsión.

La Canacar subrayó que mejorar la seguridad en las vías de comunicación es la principal petición del sector, debido a los efectos que los robos y las extorsiones tienen sobre los operadores, las empresas y el traslado de productos.

En ese sentido, llamó a las autoridades a fortalecer la protección en carreteras, facilitar los procedimientos para recuperar las unidades robadas y mejorar la atención que reciben las víctimas ante las instancias de procuración de justicia.

Segob llama a privilegiar el diálogo

Ante el anuncio de las movilizaciones, la Secretaría de Gobernación (Segob) reiteró su disposición al diálogo con las organizaciones de transportistas y reconoció las preocupaciones expresadas por el gremio.

La dependencia indicó que existen canales institucionales para atender sus planteamientos y construir acuerdos mediante mesas de trabajo con las autoridades competentes.

Asimismo, hizo un llamado a privilegiar el diálogo y evitar afectaciones a la ciudadanía, al tránsito y al traslado de mercancías, ante las posibles consecuencias de las movilizaciones para la movilidad y las cadenas de suministro.

Gobernación aseguró que mantiene una actitud abierta y sensible a las demandas del sector, con el compromiso de encontrar soluciones mediante el entendimiento y la colaboración.

El anuncio del paro coloca nuevamente en el centro de la discusión las condiciones de seguridad y operación del autotransporte de carga, una actividad fundamental para el abastecimiento y la distribución de productos en México.

Mientras la Canacar solicita la intervención presidencial y respuestas concretas, la Segob mantiene abierta la vía institucional para buscar acuerdos. Hasta el momento, los posicionamientos de ambas partes apuntan al diálogo, aunque el sector transportista mantiene el anuncio de suspender actividades por tiempo indefinido a partir del lunes.