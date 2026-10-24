México cierra primer año del ciclo 37 de entregas de agua del Río Bravo a EU: SRE

El Gobierno de México da cumplimiento a su entrega de agua del Río Bravo a Estados Unidos (Protección Civil Ciudad Juárez)

Tratado de aguas de 1944 — En un contexto de sequía extrema que afecta la disponibilidad de agua, el Gobierno Federal coordinó esfuerzos interinstitucionales para cumplir con el volumen mínimo anual de entrega de agua a Estados Unidos, previsto en las estrategias conjuntas anunciadas el 3 de febrero de 2026, y dar cumplimiento al Tratado de Aguas de 1944, destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores, al resaltar que este 24 de octubre concluyó el primer año del ciclo 37 de entregas del vital líquido del Río Bravo, conforme al acuerdo.

La cancillería subrayó a través de un comunicado, que estas acciones reafirman el compromiso de México con el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 y la cooperación binacional con el vecino del norte, con base en la disponibilidad del recurso y las condiciones hidrológicas de la cuenca.

La dependencia resaltó que México ha actuado con responsabilidad para atender sus compromisos internacionales, sin poner en riesgo el derecho humano al agua, el consumo de las comunidades ni la producción de alimentos, en particular en la región fronteriza.

El acceso al agua es un derecho humano fundamental y una prioridad para el Gobierno de México, por lo que su gestión debe garantizar el bienestar de la población y la continuidad de las actividades esenciales.

En el marco del Tratado de Aguas de 1944, México y EU mantienen una coordinación técnica orientada a fortalecer la gestión de los recursos hídricos compartidos y a desarrollar soluciones previsibles y sostenibles frente a los efectos de la sequía extrema.

En el mismo tenor, la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que el Gobierno de México reitera su disposición a continuar trabajando con Estados Unidos para asegurar el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, en beneficio mutuo y con pleno respeto a la soberanía hídrica nacional, al derecho humano al agua y a los intereses de las comunidades mexicanas.