Sheinbaum cumple meta de 56 mil 500 créditos para emprendedoras en Michoacán

Créditos a la palabra para mujeres

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado 24 de octubre la entrega de los últimos 551 créditos de Financiera para el Bienestar (FINABIEN) en Apatzingán, Michoacán, con lo que el Gobierno de México alcanzó la meta de 56 mil 500 financiamientos destinados a mujeres que buscan iniciar o ampliar sus negocios, mediante préstamos sin intereses.

Durante el evento realizado en la Unidad Deportiva Apatzingán, la mandataria destacó que estos apoyos forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y tienen como objetivo facilitar que las beneficiarias desarrollen actividades económicas que les permitan generar ingresos propios.

“Las mujeres podemos ser lo que queramos ser y para ello es la facilidad de estos créditos”, expresó Sheinbaum, al explicar que los financiamientos se otorgan bajo un esquema de confianza, sin intereses y con capacitación para quienes desean emprender.

La presidenta señaló que este programa permite tanto fortalecer negocios existentes como comenzar pequeños proyectos productivos, con el acompañamiento de FINABIEN y los apoyos necesarios para su desarrollo.

Asimismo, sostuvo que los créditos a la palabra representan uno de los principios de los gobiernos de la Cuarta Transformación, al considerar que la confianza en la población es fundamental para impulsar los programas sociales y económicos.

En ese sentido, afirmó que la palabra tiene un significado especial para su administración, pues refleja la confianza depositada en los ciudadanos y el reconocimiento de que el pueblo es quien toma las decisiones.

Nuevos proyectos para Apatzingán

Además de los financiamientos, Sheinbaum informó que el Gobierno federal desarrolla nuevos proyectos educativos, deportivos y de atención a mujeres en Apatzingán.

Entre las obras anunciadas se encuentra la construcción de dos Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”, con los que se busca ampliar las oportunidades educativas para los jóvenes de la región.

También se contempla un centro deportivo México Imparable y un Centro LIBRE para mujeres, espacios que forman parte de las acciones del Gobierno de México para fortalecer los servicios disponibles en el municipio.

La mandataria señaló que estas obras buscan profundizar los cambios impulsados por su administración en Michoacán, mediante proyectos que acompañen los apoyos económicos destinados a la población.

Más de 110 mil créditos en el país

La directora de FINABIEN, Rocío Mejía Flores, informó que durante los primeros dos años de la actual administración federal se han otorgado más de 110 mil créditos a la palabra en todo el país, con una inversión acumulada de mil 800 millones de pesos.

De esa cantidad, más de la mitad de los financiamientos se concentraron en Michoacán, donde se entregaron 56 mil 500 créditos, incluida la última distribución de 551 apoyos realizada este sábado.

Mejía Flores destacó que con esta entrega se concluye la meta establecida para la entidad, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la actividad económica de las mujeres mediante financiamientos sin intereses.

Inversión para pueblos originarios

Por su parte, el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, presentó los avances de los tres Planes de Justicia destinados a comunidades originarias de Michoacán, que en conjunto representan una inversión de 6 mil 10 millones de pesos.

Detalló que para el Plan de Justicia del pueblo P’urhépecha se destinan 4 mil 111 millones de pesos, mientras que el correspondiente al pueblo Nahua de la Costa de Michoacán cuenta con 745 millones.

En tanto, el Plan de Justicia de los pueblos Mazahua, Otomí y Matlatzinca o Pirinda contempla recursos por mil 154 millones de pesos.

Regino Montes también informó que, como parte del cumplimiento del compromiso 24 del Gobierno federal, se han entregado 5 mil 588 créditos a la palabra a mujeres artesanas de los pueblos p’urhépecha, mazahua, otomí y matlatzinca o pirinda.

Estos financiamientos representan una inversión de 135 millones de pesos y están dirigidos a respaldar las actividades productivas de las artesanas de las comunidades indígenas de Michoacán.

Durante el encuentro, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla agradeció la visita de Sheinbaum, realizada en el mes en que se conmemora el 212 aniversario de la Constitución de Apatzingán, documento que, recordó, estableció bases para la defensa de la soberanía nacional.

Finalmente, Abizag Sánchez Espinoza, una de las beneficiarias de los créditos a la palabra, agradeció a la presidenta por cumplir con el compromiso de entregar estos apoyos, al señalar que representan una oportunidad para que las mujeres michoacanas fortalezcan sus negocios y contribuyan al sustento de sus familias.