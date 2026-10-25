Guadalupe Taddei presenta su renuncia al INE; dejará la presidencia del organismo el 26 de octubre

Consejera presidenta en la mira CIUDAD DE MÉXICO, 22OCTUBRE2026.- Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, durante la sesión ordinaria del instituto en la que representantes de los partidos PRI y SOMOS MX pidieron su renuncia tras darse a conocer la polémica por contratos y nexos con uno de los proveedores. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, anunció que presentará su renuncia al cargo este 26 de octubre ante la Cámara de Diputados, al considerar que la protección de la institución debe estar por encima de cualquier interés personal o coyuntural.

A través de un comunicado, Taddei recordó que el Proceso Electoral Federal 2026-2027 comenzó el pasado 10 de septiembre y afirmó que el INE continúa desarrollando las actividades previstas con certeza, legalidad y profesionalismo, además de sostener que los trabajos operativos, técnicos y logísticos avanzan conforme a lo establecido.

“Es por ello y después de una profunda reflexión, he decidido presentar el día de mañana, 26 de octubre, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mi renuncia a la responsabilidad que esa Soberanía me confirió en abril de 2023 como Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral. Esta decisión responde a mi convicción de que proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal”, señaló Guadalupe Taddei

Guadalupe Taddei responde a señalamientos

En su posicionamiento, la presidenta del INE reconoció que en los últimos días han circulado en medios de comunicación y redes sociales diversos señalamientos, filtraciones, montajes y versiones sobre su gestión. No obstante, sostuvo que cualquier acusación debe verificarse con evidencia y atenderse por las vías institucionales, sin adelantar conclusiones.

Asimismo, afirmó que la transparencia y el combate a la corrupción deben ejercerse con rigor, imparcialidad y rendición de cuentas, y subrayó que toda denuncia debe investigarse de manera objetiva y conforme a derecho.

¿Por qué renunció Guadalupe Taddei al INE?

Taddei explicó que, tras una “profunda reflexión”, decidió dejar la presidencia del organismo porque considera que preservar la estabilidad, credibilidad e independencia del Instituto Nacional Electoral es prioritario.

“La responsabilidad de organizar las elecciones va mucho más allá de cualquier persona”, señaló, al destacar que el INE es un bien público cuya misión constitucional debe mantenerse por encima de intereses particulares.

“Las personas cumplimos ciclos”

En la parte final de su mensaje, Guadalupe Taddei aseguró que deja el cargo con serenidad, tras dedicar 33 años al servicio electoral de México, y enfatizó que su salida no exime a las autoridades de investigar cualquier hecho que deba esclarecerse con transparencia y debido proceso.

“Las personas cumplimos ciclos. Las instituciones permanecen. La democracia mexicana debe seguir adelante”, concluyó.