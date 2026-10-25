Mario Delgado: este lunes inicia registro para obtener la Beca Rita Cetina en primaria y secundaria

Beca Rita Cetina El titular de la SEP señaló que el registro se realizará en línea y deberán contar con CURP certificada, así como su cuenta Llave MX

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que del 26 de octubre al 6 de noviembre se realizará el nuevo registro para la Beca Universal Rita Cetina para Educación Básica y la Beca Rita Cetina de apoyo para uniformes y útiles para primaria.

Se beneficiará a estudiantes de 202 mil 188 escuelas públicas de nivel primaria y secundaria en todo el país

Recordó que por instrucción presidencial, con esta incorporación, se avanza hacia la meta de alcanzar, en 2026, los 22 millones de becas para estudiantes desde preescolar hasta educación superior.

El registro se realizará a través de la página oficial www.becaritacetina.gob.mx, para que más familias accedan a este apoyo “y ninguna niña, niño o adolescente se quede sin estudiar por falta de recursos económicos, a fin de favorecer la permanencia escolar, en congruencia con la política educativa impulsada por el gobierno Federal.

Para el ciclo escolar 2026-2027, la Beca Universal Rita Cetina para Educación Básica beneficia a 14 millones 960,755 estudiantes desde preescolar hasta secundaria, con una inversión de 84 mil 820 millones 233 mil pesos.

Recordó que el apoyo para estudiantes de secundaria en escuelas públicas, se otorgan 1,900 pesos bimestrales por familia, y por cada estudiante adicional de secundaria dentro de la misma familia, se sumarán 700 pesos bimestrales”, agregó.

Recordó además, que la Beca Rita Cetina de apoyo para uniformes y útiles dio un pago anual de 2,500 pesos, al inicio del ciclo escolar, a 6 millones 694 mil 988 estudiantes primaria de escuelas públicas, con una inversión de 16 mil 700 millones de pesos, acciones que representan un importante esfuerzo del Gobierno de México en beneficio de los estudiantes y sus familias.

El funcionario convocó a madres, padres de familia y tutores a prepararse con anticipación para realizar el trámite y tener a la mano la Clave Única de Registro de Población (CURP) del solicitante e hijas e hijos, verificar que estén certificadas, tener un correo electrónico y número de celular personal y crear previamente una cuenta en Llave MX, para facilitar el proceso de registro.

A su vez, Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, refirió que por instrucción presidencial, se fortalecerá la difusión del proceso de registro de las Becas Rita Cetina por todas las vías posibles, a fin de que ninguna familia se quede fuera y todas las niñas, niños y adolescentes que cumplan con los requisitos puedan acceder a este derecho.

Además, solicitó a madres y padres de familia a consultar la información sólo por los canales oficiales y a realizar oportunamente el registro, en beneficio de las y los estudiantes y de sus familias.