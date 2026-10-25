Sheinbaum: en las instituciones públicas no debe haber corrupción ni privilegios

Sheinbaum La Presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que en las instituciones públicas no debe haber corrupción ni privilegios. En Morelia , Michoacán reconoció que en materia de salud, todavía falta por, sin embargo, rechazó versiones en el sentido de que el sistema de salud esté peor que antes, aunque también admitió que todavía falta mucho por hacer

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que en la administración pública, “no debe haber corrupción ni privilegios”.

A diferencia del pasado, aseveró, hoy “todo cambió. Todos los que somos parte de las instituciones públicas debemos recordar siempre que no debe haber corrupción ni privilegios en los gobiernos de la Cuarta Transformación de la vida pública de México.

Asimismo, calificó de falso, versiones en el sentido de que el sistema de salud del país está peor que antes.

Esta mejorando todo el sistema de salud, y aunque se ha avanzado mucho, también admitió que “todavía nos falta”, por lo que señaló, ella personalmente está visitando centros de salud y hospitales.

Dichas visitas son sorpresa, sin avisar a ningún servidor público, para saber de voz de pacientes y trabajadores cómo están, “que la gente me diga cómo los están atendiendo y las y los trabajadores también me lo digan”, así como reuniones con directores de hospitales para que de viva voz le digan a la mandataria Federal, lo que les hace falta.

En la Cuarta Transformación, externó, creemos en los derechos del pueblo de México, en la honestidad y en la cercanía para gobernar, “y no se puede gobernar si no se tiene amor al pueblo, eso es lo que significa la Cuarta Transformación”.

GOBIERNOS NEOLIBERALES SE OLVIDARON DEL PUEBLO

En su discurso, la Presidenta Sheinbaum Pardo se refirió al periodo neoliberal 36 años, en los que, los diferentes gobiernos se olvidaron del pueblo y sus trabajadores, “aquello hay que recordarlo para no repetirlo”.

Años en los que las instituciones públicas fueron para beneficio de unos cuantos, gobiernos que servían sólo a unos cuantos y se olvidaron de las mayorías y se vendieron muchas empresas públicas sólo para beneficio de unas cuantas familias, al rematarse las empresas del pueblo.

En este sentido, arremetió, como pocas veces suele hacerlo, con nombre y apellido, contra el actual dueño de la televisora del Ajusco: “Imevisión, Raúl Salinas de Gortari le hizo un préstamo a Salinas Pliego, le dio un dinero que, quién sabe de dónde venía y con eso compró lo que hoy se conoce como Televisión Azteca. No se nos puede olvidar aquella época de entrega de recursos públicos, de empresas públicas a unos cuantos y después esos cuántos decidieron gobernar a México.

También habló de la crisis económica de 1994, cuando la deuda de los bancos que ya se habían privatizado y se hizo pública esa deuda privada que benefició sólo a unos cuantos “y a la gente que tenía deudas, a ellos no se les rescató”.

Externó que hoy todo es diferente, y prueba de ello son las viviendas que se están construyendo para trabajadores que ganan menos de tres salarios mínimos y los créditos del Infonavit y del Fovissste que se volvieron impagables, y hoy todas esas familias tienen la certeza de que sus viviendas son suyas y nadie se las va a quitar.

VIVIENDAS ACCESIBLES

Puso de ejemplo, una familia que había pedido un crédito para la vivienda por 84 mil pesos, pagó 380 mil, y todavía debía 744 mil. ¿Cómo es posible que una familia que pidió 84,000 de crédito hubiera pagado más de cuatro veces su crédito y debía ocho veces lo que había pedido".

Ahora, las viviendas son dignas, de 60 metros cuadrados, dentro de los centros urbanos y no en zonas alejadas, con pagos fijos. “Un millón 800 mil viviendas se construyen para personas que ganan menos de tres salarios mínimos”.

En su oportunidad, el gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedoya agradeció que en la entidad se construyen 83 mil viviendas entre Conavi, el Infonavit y FOVISSSTE, cifra que no se había visto desde los años 80, por lo que subrayó que “las cosas han cambiado gracias a la visión, al amor que le tiene la presidenta Sheinbaum a la gente trabajadora.

AVANCES EN EL PROGRAMA SEXENAL DE VIVIENDA

En la entidad, la Comisión Nacional de Vivienda está construyendo 23,200 casas-hogar en beneficio de trabajadores que no cotizan al Infonavit, además, el Infonavit está construyendo en Michoacán 50,000 viviendas.

En el evento, la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel y el director del Infonavit, hablaron de los avances en la meta presidencial para la presente administración para construir un millón 800 mil viviendas, la entrega de otros millón 800 mil créditos para mejoramiento de vivienda, así como la entrega de un millón de escrituras, atender el tema de créditos impagables a través del cual Infonavit y FOVISSSTE atenderán a 5.1 millones de familias.

Octavio Romero, director general del Infonavit recordó que además de la meta de construir un millón 200 mil viviendas, lo cual será posible gracias a diversos acuerdos que han permitido reducir los costos de las viviendas a casi la mitad, además, hoy en Infonavit cuenta con recursos del orden de un billón 140,000 millones de pesos, que permite garantizarle vivienda a los derechohabientes.