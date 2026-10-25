Vinculan a proceso a César Jáuregui por traición a la patria

Detenido César Jáuregui. (FGR)

Un juez vinculó a proceso a César Jáuregui, exfiscal general del estado de Chihuahua, por el delito de traición a la patria.

Esto, debido a que el exfiscal habría permitido que presuntos agentes estadounidenses de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) participaran, sin autorización, en un operativo realizado en territorio nacional para desmantelar un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, acciones que, de acuerdo con la autoridad federal, corresponden exclusivamente a las fuerzas federales.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, Ricardo Alfonso Santos Dorantes, encontró elementos suficientes para determinar que el exfiscal violó los lineamientos que únicamente corresponden a autoridades federales.

En la continuación de audiencia, el representante de la Fiscalía General de la República argumentó, ante la autoridad judicial, que se trató de un delito de peligro; es decir, un ilícito en el que la ley castiga la conducta por poner en riesgo un bien jurídico protegido, en este caso, la seguridad nacional y la soberanía de nuestro país.

Los argumentos expuestos por el Ministerio Público consideraron que la falta de patriotismo o de amor a la patria por parte del imputado, incidieron en que haya permitido que personas extranjeras armadas intervinieran, sin autorización ni atribuciones para ello, en territorio nacional, en acciones que solo corresponden a la Federación.

La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Por lo tanto, el exfiscal en el Centro de readaptación Social (Cefereso) número 1 “El Altiplano”.

José Ramón Flores, uno de los abogados de Jáuregui, mencionó que no existen datos de prueba contundentes en la carpeta de investigación para vincular a proceso al exfiscal por el delito de traición a la patria.

Horas antes del inicio de la audiencia, se realizó una concentración de alrededor de 100 vehículos al exterior de la subdelegación de la Fiscalía General de la República en Chihuahua, con la finalidad de exigir la liberación del exfiscal.

Intervención de agentes de la CIA

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la investigación establece que la participación de agentes extranjeros en el operativo carecía de justificación legal y que tampoco existía fundamento para que la cadena de mando estatal autorizara su intervención.

La dependencia señaló que esta conclusión se sustenta, incluso, en información proporcionada por la propia Fiscalía de Chihuahua y recordó que fue el entonces fiscal estatal quien hizo públicos los hechos.

Asimismo, la FGR afirmó que existen elementos para sostener que los agentes extranjeros acudieron en diversas ocasiones, sin causa justificada, a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación.

La autoridad federal argumentó que la Ley de Seguridad Nacional establece que las entidades federativas no pueden asumir facultades reservadas a la Federación ni transferir atribuciones públicas a autoridades extranjeras.

Según la investigación federal, la Fiscalía de Chihuahua y su policía llevaron a cabo el operativo sin contar con atribuciones federales y sin haber iniciado previamente una carpeta de investigación.

La FGR también señaló que César Jáuregui declaró públicamente que el operativo fue resultado de varios meses de planeación entre la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía Especial de Operaciones Estratégicas, ambas bajo su responsabilidad.

Con base en esos elementos, la autoridad federal sostiene que el exfiscal presuntamente omitió informar a las instancias federales competentes y, en cambio, proporcionó información a personas extranjeras.

Previamente, Jáuregui fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, por presuntamente haber permitido la intervención de los agentes extranjeros.