Modernización de la Carretera Cuautla-Tlapa Reducirá hasta una hora los tiempos de traslado

Carretera Cuautla-Tlapa

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, informó que continúan los trabajos de modernización de la carretera Cuautla-Tlapa, un proyecto que busca mejorar la movilidad y la seguridad de los automovilistas que transitan entre Morelos, Puebla y Guerrero.

La vialidad, considerada uno de los caminos prioritarios del Gobierno federal, tiene una extensión total de 253 kilómetros y será ampliada a dos carriles, con un ancho de 12 metros y acotamientos, para facilitar el tránsito vehicular y ofrecer mejores condiciones de circulación.

Para este 2026, las obras abarcan 54 kilómetros, principalmente en el tramo que conecta El Pitayo con Acatlán de Osorio. Los trabajos incluyen la construcción de entronques en Las Palomas, El Piñón, Cuahutecontla, Ahuehuetitla, Nuevos Horizontes, San Bernardo y Amatitlán, además de intervenciones en Izúcar de Matamoros y Puente Blanco.

Avance de las obras en Puebla

En territorio poblano se realizan trabajos sobre 49 kilómetros, donde la modernización registra un avance físico del 74.3 por ciento, de acuerdo con la dependencia federal.

Las labores comenzaron en mayo de 2025 con la intervención de tres kilómetros entre el entronque Palomas y El Papayo. Actualmente, el proyecto se desarrolla mediante 91 frentes de obra para avanzar en la ampliación y mejoramiento de la carretera.

La SICT explicó que las modificaciones permitirán realizar maniobras de rebase con mayor seguridad, mejorar la circulación y corregir algunas curvas pronunciadas que dificultan el tránsito.

Además de reducir hasta una hora los tiempos de recorrido, la modernización busca fortalecer la conexión entre distintas comunidades de los tres estados y facilitar el traslado de personas y mercancías.

La dependencia señaló que el proyecto beneficiará directamente a 7 mil 750 habitantes de la región y permitirá generar 40 mil 956 empleos durante su desarrollo.

Asimismo, la carretera contribuirá a mejorar la comunicación entre La Montaña y la Costa Chica de Guerrero, además de favorecer las actividades comerciales y turísticas de las localidades que forman parte de esta ruta.