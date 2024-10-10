Maestro, ahí te van 4 libros libertarios (y para saber qué hacer en el aula, checa el folleto del dinosaurio)

Cuartoscuro Cuartoscuro (La Crónica de Hoy)

El paquete de libros para los maestros del país es un galimatías absoluto. Se trata de los textos que los profesores reciben y que llegan a la par de los libros de texto gratuitos destinados a los alumnos. Estos ejemplares para profesores se dividen por lo menos en cinco tomos, uno por “fase” educativa, e insertan prácticamente en la totalidad de sus capítulos temas de “emancipación”, “decolonización” y “transformación”, lo mismo que enfatiza las falacias de una visión “eurocentrista” del llamado “progreso” y de la ciencia como única forma de saber verdadero.

Y claro, como ya se ha señalado desde hace un par de semanas, es consistente en esta manera de entender el mundo actual a lo largo de los cinco tomos, salvo cuando se llega a los apartados en los que se debe indicar al maestro la estrategia a seguir en el aula, es decir, cómo convertir esas aseveraciones en 200 días de clases en el próximo ciclo escolar. Llegado a ese punto, la “Nueva Escuela Mexicana” de la 4T se apoya en STEAM (por las siglas en inglés, Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics). Sin caer en lo paradójico de recurrir a una técnica denominada en inglés y con abiertas pretensiones de crear alumnos capaces de insertarse en un mundo globalizado; el STEAM es una alternativa a la clase pizarrón tradicional, pero que busca el acercamiento a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas, es decir, los conocimientos formales que los cinco tomos de los libros para el maestro intentan desacreditar o, al menos, colocar a la par de otros conocimientos tradicionales o comunitarios (es lo mismo el saber de un chamán que de un médico).

Y fuera de esas alusiones a técnicas existentes en el mundo docente, en realidad es muy poco lo que esos libros aclaran sobre lo que el profesor hará a lo largo de una año, con la mirada de 40 peques encima. Por ejemplo, lo que el salón debe ser en la “Nueva Escuela Mexicana” se describe así:

“Entiéndase por aula el espacio físico-simbólico delimitado por el grado, la organización escolar o espacio concreto en el cual se dan diversos tipos de vínculos entre los actores educativos (maestro- alumnos, alumnos-alumnos). Vínculos que pueden darse desde el marco de las estrategias y técnicas didácticas propiciadas por el maestro, o en el ámbito de las relaciones personales informales, en donde los actores ponen de manifiesto sus valores, códigos culturales y prácticas sociales relativas a la región de pertenencia. En ese sentido, las necesidades, problemáticas o situaciones a atender dentro de este escenario orbitan en torno a la satisfacción de sus menesteres sociales, afectivo-emocionales, educativos especiales y culturales”.

¿Le quedó claro al lector? No habría de que preocuparse, a los profesores tampoco les aclara nada respecto a lo que harán en el primer minuto del 28 de agosto, el primer día de clases con un sistema completamente nuevo y del que no recibieron capacitación.

Los profesores, además, deberán encargarse de transformar todo el saber en una herramienta a usar en “la comunidad”, entendida ésta básicamente como el pueblo, colonia o barrio en el que vive el alumno.

En este caso, los libros para los maestros refieren:

“Esta metodología permite la reconstrucción de significados a partir de diversos escenarios pedagógicos y de acciones transformadoras del entorno. Con el uso de ésta, el maestro podrá:

“Explorar el entorno inmediato de los alumnos con la intención de identificar diversas situaciones-problema y construir alternativas de solución para éstas mediante el trabajo colaborativo.

“Experimentar creativamente la resolución de problemas sociales, culturales y pedagógicos que se presentan en los escenarios descritos. Representar e interpretar diferentes situaciones de la realidad con los objetos y materiales a su alcance.

“Promover la diversidad de soluciones a problemas y situaciones a partir de sus necesidades, intereses, emociones y sensaciones.

“Realizar actividades desafiantes al apropiarse de los lenguajes, con el fin de aprender, divertirse, crear y socializar.

“Tejer redes con distintos actores de la comunidad, a fin de involucrarlos gradualmente en las fases y momentos de los proyectos.

“Promover la diversidad de técnicas didácticas que permitan la dinamización y apropiación de contenidos y diálogos presentes en el campo formativo.

En tal sentido, el trabajo con esta metodología incluye diversos momentos y fases con las cuales se busca que las experiencias de aprendizaje de los alumnos diversifiquen sus posibilidades de expresión y comunicación en distintos modos y formatos de representación, entre los que se encuentran el oral, escrito, corporal, háptico, alternativo o aumentativo, pictórico, escultórico, dancístico, teatral, literario, cinematográfico, arquitectónico, musical, videográfico, fotográfico, del performance, de la instalación artística, entre otros.”

Lo mismo que en el caso STEAM, no hay nada adicional para el desarrollo de las clases. Y así las cinco fases educativas.

En realidad, solamente hay un folleto que se entregó a través de los consejos técnicos escolares y que podría ser, en este momento, el único ejemplo práctico para echar a andar la Nueva Escuela Mexicana.

En este documento de 17 páginas llamado Relatos de experiencias docentes, una maestra relata cómo colocó a los niños agrupados en torno a ella formando una U, para propiciar un diálogo colectivo sobre la realización de un proyecto escolar.

Por consenso, el proyecto se centró en los dinosaurios y de él derivaron actividades en las que se tienen que comprender la medición en metros del animal (y esos cálculos se usan para construir casas, hacer vestidos), la capacidad de entender magnitudes expresadas son números de 4 dígitos (los 7 mil kilos que pesaba el animal), así como magnitudes aún mayores referentes a hace cuántos años vivió esa especie.

No sólo eso, sino que el proyecto planteado por los niños alcanzó para explicar, repartiendo tareas a los propios alumnos, qué es una teoría (la de extinción de los dinosaurios en este caso), y como era lógico, hacer maquetas, videos, conseguir información en diversas fuentes sobre el animal analizado, lo que los llevó a otros temas que también llamaron la atención del alumnado.

Si bien se trataba de un tema de ciencia formal, la que minimiza la Nueva Escuela Mexicana, y donde saber de dinosaurios no resuelve problemas de la comunidad como pretenden las autoridades de la SEP, este folleto es la única guía hoy en día de lo que podría ser una clase con una visión nueva. “Sólo fue esto lo que nos mandaron, de las pruebas piloto en no sé qué estado; salió de una recopilación y muestra lo padre que puede ser trabajar con base al interés de los niños. Pero no es que nos hayan dado documentos, nos lo pasaron en copias aparte y nada más éste. Nada más nos dieron esa idea”, señala una profesora que conoció este folleto del dinosaurio.

Tal como se ha comentado, los nuevos libros de texto gratuitos para alumnos de nivel primaria redujeron radicalmente el número de páginas dedicadas a las matemáticas. Cuentan con 176 en los seis grados de primaria: en primer grado, 29; segundo, 17; tercero, 29; cuarto, 39; quinto, 41 y sexto grado, 21 páginas. Por lo que queda claro que ahora el contenido impreso matemático no puede ser lo único que se brinde a los niños.

El año pasado los alumnos tuvieron un libro exclusivo con más de 190 páginas, sólo en cuarto año, con diferentes fases para que aprendieran matemáticas, desde el concepto de los números, las sumas, restas y multiplicaciones.

