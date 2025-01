Claves del éxito de las franquicias en el sector restaurantero: Entrevista con Jorge Valencia

Franquicias gastronómicas Crédito: Especial

Las franquicias en el sector restaurantero se han consolidado como uno de los modelos de negocio más exitosos y dinámicos a nivel global. Este modelo, que permite a los emprendedores replicar una marca y un concepto probado en diferentes ubicaciones, ha permitido a muchas cadenas gastronómicas expandirse rápidamente y consolidarse en mercados locales e internacionales.

En este sentido, en Crónica platicamos con el experto en franquicias, Jorge Valencia, sobre este modelo de negocio y las claves para triunfar en él.

La expansión de franquicias en el sector restaurantero: Un modelo de crecimiento eficiente

Las franquicias restauranteras combinan la innovación culinaria con un enfoque empresarial que favorece la estandarización de procesos, la optimización de recursos y la escalabilidad, lo que facilita su crecimiento y sostenibilidad en un sector altamente competitivo. En palabras de Valencia, una franquicia, en términos simples, son negocios que “alguien que ya hizo algo, que sirve, que funciona, que se lo presta a un tercero, ese tercero pone la gana para otra unidad, yo le digo cómo y él me paga. Es decir, que está como replicando el mismo proceso”.

Desde cadenas de comida rápida hasta restaurantes de alta cocina, el sistema de franquicias ha demostrado ser una fórmula exitosa para emprendedores que buscan entrar al mundo de la gastronomía con el respaldo de una marca reconocida, así como para marcas consolidadas que desean expandirse sin asumir el riesgo y la inversión de abrir nuevas sucursales de manera independiente. No obstante, este proceso no es cosa fácil.

Jorge Valencia, experto en franquicias Cortesía: Especial

Estrategias clave para el éxito en las franquicias restauranteras

El experto señala que uno de los aspectos más importantes para garantizar el éxito de una franquicia en el sector restaurantero es mantener una estandarización rigurosa. Esto incluye no solo el menú y la calidad de la comida, sino también el servicio al cliente, el diseño del local y la experiencia general.

En palabras de Valencia, se trata de un método que va “replicando el modelo bajo las normas que el franquiciatario, al tiempo que yo le sigue dando asistencia, porque la ley dice que la franquicia es aquella licencia que alguien le transmite de ‘uno’ a ‘dos’, para que ‘dos’ haga las cosas exactamente igual como yo le digo. Le doy la capacitación, la asesoría, para que haga las cosas igual que yo… ¿Para qué? Para que los dos hagamos la hamburguesa exactamente igual y el cliente no distinga entre una y otra. Eso es una franquicia por definición”.

Además, el uso de tecnología es fundamental para el funcionamiento eficiente de una franquicia. El experto enfatiza que herramientas como sistemas de pedidos en línea, aplicaciones móviles y programas de gestión de inventarios permiten a las franquicias ofrecer un servicio rápido y personalizado, lo que mejora la experiencia del cliente y optimiza las operaciones internas.

La importancia de la formación y el soporte al franquiciado

Una de las grandes ventajas de las franquicias es el apoyo continuo que brindan a sus franquiciados. Las marcas suelen ofrecer programas de formación en aspectos clave del negocio, como la gestión operativa, la atención al cliente, el control de inventarios y la administración financiera. Este respaldo es fundamental para asegurar que los franquiciados puedan mantener los estándares de calidad y operatividad que han hecho exitoso al modelo.

“Porque el negocio de la franquicia es darle servicio a los franquiciados para que tengan éxito. El negocio del restaurantero es vender las mejores tortas; el del franquiciatario es replicar el éxito”.

Perfil restaurantero vs perfil de franquiciatario

Uno de los puntos cruciales que debe comprender toda aquella persona que quiera entrar al mundo de las franquicias es que el perfil de franquiciatario estará muy bien constituido, de tal manera que las actividades exclusivas de esta profesión se alejarán del perfil de un restaurantero (entendido como la persona que pasa la mayor parte de su tiempo en un negocio, ya sea el chef o el dueño), pues el modelo de las franquicias, de acuerdo con Jorge Valencia, muchas veces no es rentable “porque la persona que pretende hacer franquicias, no ha salido del negocio, y quizá no lo pretende hacer, pues dice ‘Yo aquí soy muy feliz en el restaurante’, entonces, o se es franquiciatario o se es restaurantero. No se puede ser lo mismo al mismo tiempo. Son dos negocios completamente diferentes, dos actividades diferentes, con equipos de trabajo diferentes, con cobros diferentes, con clientes diferentes”, asegura Valencia.

Asimismo, el perfil de quien quiere emprender una franquicia deberá implementar los cambios necesarios para que este modelo de negocio cumpla con la regla fundamental: ser replicable. En este sentido, Valencia deja sobre la mesa un ejemplo simple: “¿estás dispuesto a correr a Doña Juanita? Porque quizá es un elemento que no funciona para el modelo de negocio, ¿Estás dispuesto a que empecemos a congelar las alitas? ¿Estás dispuesto a que metamos un sistema de control? ¿Estás dispuesto a que todo lo mandemos de un comisariato central? Y a invertir todo el dinero, que es mucho, lo que se necesita para hacer todo eso...‘Ah, mhm. No quiero’. Entonces, no, señor, no se preocupe, las franquicias no son lo que usted busca”.

Rentabilidad y capital inicial

Aunque el modelo de franquicia presenta una opción atractiva para emprendedores, es importante tener en cuenta que el capital inicial para abrir una franquicia gastronómica puede ser considerable. Esto incluye costos de montaje, compra de equipamiento, pago de regalías a la marca, entre otros gastos. Es esencial realizar un análisis detallado de los costos de inversión y las proyecciones de ingresos antes de embarcarse en esta aventura empresarial.

Para ahondar en este rubro, Jorge Valencia puntualizó algunos puntos que se deben de tener en cuenta para emprender una franquicia, los cuales son los siguientes:

Conocer y entender a cabalidad el perfil de un franquiciante.

Contar con un buen capital, pues los gastos de arranque serán significativos.

pues los gastos de arranque serán significativos. Administración profesional.

profesional. Registro de marca (slogans, hashtags, avisos comerciales, logotipo, derechos de autor, etc.).

(slogans, hashtags, avisos comerciales, logotipo, derechos de autor, etc.). Branding .

. Configurar el modelo operativo.

Cadena de suministro (logística).

Rentabilidad ¿Cuánto de ganancia está dejando una franquicia?

¿Cuánto de ganancia está dejando una franquicia? Elección de sitios o puntos de venta.

Estrategias legales y comerciales.

Metodología para controlar el negocio

Las franquicias gastronómicas son una de las mejores alternativas para quienes desean emprender en el mundo de los negocios. Sin embargo, para tener éxito en este sector, es crucial que los franquiciados se enfoquen en ofrecer un producto de calidad, sean flexibles ante los cambios del mercado y adopten tecnologías que mejoren la experiencia del consumidor. La innovación, el modelo de negocio probado y el apoyo constante de las marcas son ingredientes esenciales que pueden asegurar el éxito de este tipo de negocios en el competitivo panorama actual.

Al final, el éxito de las franquicias gastronómicas no depende solo de la receta, sino también de la capacidad para adaptarse, evolucionar y mantenerse.