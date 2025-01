UMA 2025 en México: cuánto vale y cómo impacta en multas, impuestos y trámites

Valor de UMA en pesos 2025 El Valor de la Unidad de Medida y Actualización incrementa.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) anunció el ajuste de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2025, vigente a partir del 1 de febrero. Con el nuevo valor de la UMA, es importante que ciudadanos y empresas ajusten sus presupuestos y conozcan los cambios en sus obligaciones fiscales para mitigar el impacto en sus finanzas.

¿Qué es la UMA?

La UMA (Unidad de Medida y Actualización) es un indicador económico en México utilizado para calcular multas, impuestos, derechos gubernamentales, créditos hipotecarios y prestaciones sociales, desvinculando estos conceptos del salario mínimo. Su principal función es evitar que los incrementos salariales afecten proporcionalmente las obligaciones fiscales de los ciudadanos.

¿Cuánto vale la UMA en pesos 2025?

Este indicador refleja un aumento del 4.21% respecto al año anterior. Con un nuevo valor diario de 113.14 pesos, mensual de 3,439.46 pesos y anual de 41,273.52 pesos, la UMA busca desvincular estos cálculos del salario mínimo, minimizando su impacto en las obligaciones fiscales.

El incremento de la UMA repercute directamente en el costo de trámites y sanciones. En la Ciudad de México, por ejemplo, las multas de tránsito y cultura cívica experimentan ajustes.

Un conductor que no respete la prioridad de paso de los peatones ahora enfrentará multas de hasta 2,200 pesos, mientras que quienes provoquen contaminación auditiva con el claxon podrían pagar hasta 1,131 pesos. Asimismo, sanciones por no acatar el programa “Hoy No Circula” alcanzarán los 3,394.20 pesos.

El impacto también se extiende a otros trámites vehiculares, como el pago de tenencia y placas, cuyos costos aumentarán proporcionalmente al ajuste de la UMA. Además, las licencias de construcción y ciertos permisos administrativos, calculados con base en este indicador, reflejarán el incremento en sus tarifas.

Ajustes por el UMA 2025

Para quienes tienen créditos hipotecarios vinculados a la UMA, este aumento representa pagos mensuales más elevados, afectando los presupuestos familiares. Además, impuestos locales y federales que utilizan este indicador, como derechos vehiculares y algunos gravámenes estatales, también verán incrementos.

Por otro lado, los programas sociales que emplean la UMA como base, como pensiones y apoyos económicos, ajustarán sus beneficios, beneficiando a quienes dependen de estas transferencias.

El ajuste de la UMA refleja el crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registrado en diciembre de 2024, en un contexto donde el salario mínimo también experimentó un aumento del 12%.

Aunque la UMA desvincula el cálculo de obligaciones fiscales del salario mínimo, el incremento en este índice es un recordatorio de la inflación y los retos económicos que enfrenta el país.