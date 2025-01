La visión de Grupo Orlegi en Atlas FC: desarrollo de talento y excelencia deportiva

La visión de Grupo Orlegi en Atlas FC

Atlas FC, equipo de Grupo Orlegi, acaba de iniciar una nueva etapa de innovación, fortalecimiento y desarrollo de talento deportivo. La llegada de Gonzalo Pineda como entrenador del primer equipo varonil y de otras incorporaciones a la estructura deportiva reafirman el compromiso del Grupo con el Club para seguir construyendo un proyecto integral.

La llegada de Gonzalo Pineda a la Dirección Técnica de Atlas FC marca una nueva etapa en el proyecto deportivo de Grupo Orlegi con el conjunto tapatío, en la que además de consolidar el Club como protagonista en el futbol mexicano, se busca continuar siendo un referente en la generación de talento juvenil en México y todo el continente.

A través de la experiencia del estratega mexicano, adquirida en su carrera como futbolista y entrenador en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, además de su innovadora visión sobre el desarrollo de las fuerzas básicas, Gonzalo Pineda comanda un nuevo proyecto en el conjunto rojinegro.

UNA NUEVA ETAPA PARA GRUPO ORLEGI Y ATLAS FC

Germán Brunati, presidente deportivo del club, ha enfatizado la importancia de la llegada de Gonzalo Pineda a la dirección técnica de Atlas FC. “Nos genera mucha ilusión la llegada de Gonzalo al equipo, le agradecemos el haber aceptado este reto y me comprometo a trabajar ‘codo a codo’ para poner a Atlas donde se merece”, comentó el directivo durante la presentación del entrenador.

Por su parte, Gonzalo Pineda expresó su entusiasmo y las razones que lo llevaron a asumir este desafío. “Me siento sumamente contento por encarar este reto en Atlas FC, trabajar con Orlegi fue una gran razón para llegar, ya que es uno de los grupos empresariales más serios del futbol mexicano, que se preocupan por invertir en infraestructura y que saben generar estructuras para conseguir los objetivos trazados”, mencionó el estratega.

DESARROLLO DE TALENTO: PILAR FUNDAMENTAL PARA GRUPO ORLEGI Y ATLAS FC

Uno de los aspectos claves para Grupo Orlegi y Atlas FC en esta nueva etapa es la apuesta por el desarrollo de nuevos talentos, visión que comparten con el Director Técnico Gonzalo Pineda. “Históricamente, Atlas se ha distinguido por ser un semillero de grandes futbolistas y hoy veo a un grupo de jugadores muy talentosos. Me ilusiona mucho trabajar con sus fuerzas básicas y tratar de generar nuevos valores que mantengan la esencia rojinegra”, aseveró Pineda.

Además, Gonzalo Pineda destacó la filosofía de “Ganar Sirviendo” de Grupo Orlegi y Atlas FC, con la cual se siente identificado y buscará transmitirlo a sus dirigidos. “Cuando me entrevisté con los directivos del grupo me sentí identificado con sus valores y la filosofía de ‘Ganar Sirviendo’, eso me generó un gran impacto ya que es el tipo de liderazgo con el que me identifico”, agregó.

“GRUPO ORLEGI Y ATLAS FC BRINDAN HERRAMIENTAS PARA CREAR EQUIPOS COMPETITIVOS”: GONZALO PINEDA

Por otro lado, Gonzalo Pineda hizo énfasis en el compromiso de Grupo Orlegi en Atlas FC, que se ve reflejado en la Academia AGA y todas las herramientas para el desarrollo físico y personal de los jugadores que integran las plantillas de todas sus categorías.

“Grupo Orlegi se ha encargado de llenar Atlas FC de herramientas para que todos podamos hacer de la mejor manera nuestro trabajo, el staff del equipo es extraordinario y las instalaciones de la Academia AGA son de primer nivel, que muchos equipos de la MLS no tienen”.

Grupo Orlegi y Atlas FC buscan consolidar así un proyecto con un estilo de juego competitivo que fortalezca la conexión entre el equipo, la afición y la comunidad, al combinar experiencia, innovación y desarrollo integral para afrontar los próximos desafíos y reafirmar su compromiso con el crecimiento del futbol mexicano y la excelencia deportiva.