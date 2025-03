Fiscal Gertz: tarde o temprano, se va a detener a Silvano Aureoles

Fiscal Alejandro Gertz, en la mañanera El fiscal Alejandro Gertz, sostuvo que se están haciendo las investigaciones del caso del ex gobernador Silvano Aureoles, a quien dijo, tarde o temprano se va a detener

“Tarde o temprano lo vamos a detener no me cabe la menor duda”, aseveró el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero al ser cuestionado respecto del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por lo señalamientos en su contra de peculado.

Consultado en la conferencia mañanera de este martes, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el fiscal sostuvo que las investigaciones del caso se están haciendo “con mucha precisión por todo el gabinete de seguridad”.

Refirió que el caso del ex gobernador emanado del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), es una investigación que viene desde hace tiempo por una serie de irregularidades por la construcción de una serie de cárceles locales en las que hubo un evidente peculado de enormes dimensiones.

Problemas procesales

En este mismo sentido, el funcionario reconoció que luego de muchos problemas procesales frente a los jueces federales “por fin la fiscalía ya pudo judicializar el caso” en el que están involucradas cinco personas en primera instancia, entre ellas el ex gobernador, y cuatro personas más quienes ya fueron detenidos y están procesados.

Resaltó que cuando los hoy detenidos supieron de la investigación “trataron de evitar las responsabilidades penales a través de una oferta de ‘criterio de oportunidad’, que finalmente no fue más que un encubrimiento de la situación que tenían y el ex gobernador que se dio a la fuga con una serie de protecciones de la vieja administración que él tenía, señaló.