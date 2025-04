Estos bancos ya no podrán cobrar impuestos: Lista actualizada tras ajuste de Sheinbaum

Banco Azteca (Daniel Augusto)

En una medida que busca fortalecer la eficiencia en la recaudación fiscal, la Tesorería de la Federación ha limitado la participación de ciertos bancos en la recepción de pagos de impuestos.

Esta decisión surge tras detectar un promedio mensual de 18 mil incumplimientos en la entrega oportuna de recursos al erario público, una práctica llamada “jineteo” de dinero, mismo que nunca se reporta a la institución antes mencionada.

¿Cuáles son los bancos que no podrán cobrar impuestos?

María Elvira Concheiro Bórquez, titular de la Tesorería, señaló que estas irregularidades, atribuidas a problemas tecnológicos y retrasos en la actualización de sistemas digitales, han generado costos significativos para la administración pública. Entre las instituciones señaladas se encuentran:

Citibanamex,

Scotiabank

Santander

Banco Azteca

Cámara de compensación Cecoban.

“Hemos calculado que hay aproximadamente 18 mil incumplimientos al mes en promedio, un número muy considerable; son millones de operaciones y se tiene que atender cada una de ellas, investigar por qué no se dio la información, por qué no se entregaron los recursos a tiempo o por qué no llegaron“, señaló, Concheiro.

Reforma a la Ley de la Tesorería de la Federación

Para abordar esta situación, la Tesorería ha propuesto una reforma a la Ley de la Tesorería de la Federación, con el objetivo de evitar que las multas impuestas a los bancos por estos incumplimientos puedan reducirse hasta en un 70%, como ocurre actualmente. Esta iniciativa busca establecer sanciones más estrictas y garantizar una mayor responsabilidad por parte de las instituciones financieras en la gestión de los recursos públicos.

Renegociación de comisiones bancarias

Menor costo para el gobierno federal

Además de las sanciones, se renegociaron las comisiones cobradas por los bancos por recibir pagos de impuestos. Los nuevos montos son:

Comisión por pago en ventanilla : se redujo de $13.50 a $6.07 por operación.

: se redujo de a por operación. Comisión por pagos en línea: se eliminó (antes era de $4.40 por operación).

Esto representa un ahorro significativo para el erario y una mayor eficiencia en la recaudación fiscal.

Cabe señalar que, BBVA se mantiene como el banco líder en la recepción de pagos fiscales, cumpliendo con las normas y tiempos establecidos por la Tesorería. Estas acciones reflejan el compromiso de la administración de Claudia Sheinbaum con una gestión fiscal más eficiente y transparente, asegurando que los recursos públicos se manejen de manera adecuada y oportuna.​