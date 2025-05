La historia de éxito de Zapopan con Juan José Frangie para crear negocios y multiplicar inversiones

La historia de éxito de Zapopan Juan José Frangie Saade

Un modelo de desarrollo económico y social sostenible está floreciendo en el corazón del estado de Jalisco. Zapopan, conocido por su historia y cultura, se ha convertido también en un municipio donde sus ciudadanos pueden prosperar y vivir mejor. El estilo de gestión de su Presidente Municipal, con experiencia empresarial y un profundo compromiso social, está marcando la diferencia en una geografía nacional conformada por 2 mil 462 municipios.

El séptimo municipio más poblado de México, con una población estimada de un millón 500 mil habitantes, es gobernado por el partido Movimiento Ciudadano y, bajo el liderazgo de Juan José Frangie Saade, ha logrado avances significativos en materia de negocios, inversiones, recaudación fiscal y buena percepción de seguridad, consolidándose como un referente a nivel nacional.

Algunas cifras así lo determinan:

Zapopan se posicionó en el primer lugar a nivel nacional en la recaudación del impuesto predial; se encuentra entre los primeros municipios del país en la generación de inversión pública, con un crecimiento del 128% en los últimos seis años, alcanzando una inversión anual superior a los 1,000 millones de pesos (mdp); según datos del IMSS, se posicionó como el municipio líder en generación de empleos formales, al registrar la creación de 12 mil 808 nuevas plazas en 2024, superando a ciudades como Monterrey, Puebla y León; por otro lado, el municipio registra un boom en la instalación de parques industriales ante las oportunidades que pudieran venir a raíz del nearshoring.

Gracias a políticas públicas innovadoras y una gestión basada en medición y objetivos, Zapopan ha logrado captar inversiones en la industria 4.0, con una inversión directa de más de 1,000 millones de dólares; al tiempo que programas como “Capital Emprende” y “Hecho en Zapopan” han impulsado el emprendimiento local, fortaleciendo a las micro y pequeñas empresas, y fomentando la innovación.

Esta es la historia de lo que ha ocurrido en Zapopan y que está generando progreso:

El mindset empresarial con sentido social que actualmente ejecuta Juan José Frangie ha sido desarrollado por una serie de pasajes que le ha tocado vivir a lo largo de su historia. Desde muy pequeño, empezó a cultivar una filosofía basada en ayudar a la comunidad pues, a sus 14 años, tuvo su primer negocio y cuando regresaba a casa su mamá invariablemente le preguntaba: “¿Cómo te fue de venta? ¿A quién ayudaste? ¿Hoy, cuál fue la contribución que le otorgaste a la gente?”

cPosteriormente, con el paso de los años se abrió el sendero para que Juan José Frangie desarrollara su vocación. En 1983, cuando tenía 23 años de edad, participó en la fundación del capítulo nacional de Jóvenes Empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Frangie tenía un negocio de dulcerías y, desde entonces, tenía muy presente la importancia de tocar puertas para incidir en los organismos empresariales e impulsar la responsabilidad social.

En simultáneo, el municipio de Zapopan registraba las primeras raíces del desarrollo económico. En aquellos años, algunas empresas trasnacionales arribaron al municipio para producir maquila. Sin embargo, empezó a ocurrir un fenómeno que también ya estaba sucediendo en otras partes del mundo que consiste en la generación de valor agregado, de tal forma que se formaron las primeras cadenas de suministro y se instalaron las universidades. Con ello, se empezó a formar el talento, los empleos, se manifestó la transferencia de conocimiento y algunas empresas se convirtieron en tractoras para la generación de más negocios.

En síntesis, la consolidación de la trayectoria empresarial de Juan José Frangie le permitió operar bajo un cariz distinto a los empresarios tradicionales. Su paso por diversas empresas, sus formas amables y espontáneas, le habían permitido gozar de reconocimiento y prestigio.

Sin embargo, algo le hacía falta: contacto con la gente, interacción con grupos masivos, recorrer las calles. Su incursión en la política lo llevó a adquirir un profundo sentido de ayuda y solidaridad, lo que a su vez le permitió asumir por primera vez el cargo de Presidente Municipal de Zapopan el 1 de octubre de 2021, para después resultar reelecto para un segundo periodo, a partir del 30 de septiembre de 2024.

Bajo todos estos contextos, lo que ha venido a diferenciar a Zapopan tiene que ver con el típico sello de operar de Juan José Frangie y cómo la gestión empresarial que ha desarrollado con el tiempo inspira su estilo para generar resultados en la gestión pública. Así, el trabajo constante y la medición de las acciones instrumentadas por las autoridades municipales les han permitido gozar de la confianza de la sociedad.

“En la política, hay tres cosas que necesitas: sentido común, sentido común y sentido común”, afirma en entrevista Juan José Frangie, líder de Zapopan. “Lo que se necesita en el servicio público es mantener indicadores por área, para medir que la política se está aplicando y está funcionando. En cuanto a los equipos, es necesario capacitarlos y tener al funcionario adecuado en el puesto adecuado. Aquí no hay compadrazgos”.

El promedio de edad del equipo que acompaña a Juan José Frangie es de 34 años. Buena parte de sus colaboradores proviene de la iniciativa privada. La mayor parte de las posiciones de su gabinete son ocupadas por mujeres. Entre las herramientas que utilizan para tomar decisiones está el uso de la innovación abierta y los análisis técnicos para determinar, por ejemplo, la vocación económica que hay en un determinado punto del municipio para así habilitar clústeres de inversión.

Actualmente, entre los sectores que soportan la actividad económica en Zapopan se encuentran la electrónica, la alta tecnología, la biotecnología, la farmacéutica y de alimentos y bebidas. De unos años para acá, se han sumado las industrias creativas. La mayor parte de las inversiones extranjeras provienen, en primer lugar, de Estados Unidos, y después de China y Europa.

La historia de éxito de Zapopan Juan José Frangie Saade

Las máximas de una gestión productiva en Zapopan, a cargo de Juan José Frangie

Hoy, gravita entre los funcionarios de Zapopan un principio muy simple que, en esencia, invita a que las cosas ocurran: activar el ‘cómo sí’; gobernar buscando, en todo momento, el camino para resolver problemas, acelerar trámites, no caer en actos de corrupción… “Manejamos una filosofía buscando el cómo resolvemos las necesidades de la ciudadanía y de las empresas”, dice Juan José Frangie de Zapopan.

Éste es uno de los sellos que diferencian a Zapopan de la cultura que tradicionalmente se pregona en la administración pública: acompañar a la comunidad empresarial para evitar la tramitología y ser un facilitador para impulsar un buen ambiente de negocios. Con ello, por ejemplo, si una empresa tiene el interés de invertir en el municipio, cuenta con el acompañamiento del sector público municipal para cumplir con todos los requisitos y así arrancar operaciones en tiempo y forma; por otro lado, los pequeños comercios pueden adquirir los permisos de operación a través de internet, sin la necesidad de recurrir a una oficina administrativa.

“La honestidad es parte de nuestro código de ética. Impulsamos la mejora regulatoria y, ahora, casi 80% de los trámites de Zapopan pueden hacerse digitalmente”, informa su Presidente Municipal.

Además, en este momento, muchos son los programas sociales y acciones que pretenden, fundamentalmente, cultivar en las personas una mentalidad de crecimiento y desarrollo. De esta manera, se cuenta con los programas ‘Colmenas’, centros comunitarios de inclusión y emprendimiento en zonas de alta marginación o vulnerabilidad; “Mi primera chamba” para los jóvenes; así como incubadoras de negocios, en alianza con diversas instituciones educativas (el Tec de Monterrey, el ITESO, la UP, la UdeG, entre otras), junto con el programa “Hecho en Zapopan”, que busca impulsar el emprendimiento y fortalecer a las micro y pequeñas empresas que impactan positivamente en el municipio.

Así se manifiesta un círculo virtuoso: el gobierno municipal opera bajo criterios de productividad, ofrece resultados, genera beneficios para ciudadanos y empresas, y con ello alimenta la confianza. El pago del predial es uno de los mejores ejemplos que explican este fenómeno. Zapopan ocupa el primer lugar, a nivel nacional, en la captación del impuesto predial.

“Tenemos una manera muy diferente de gobernar pues somos muy productivos y cercanos a la sociedad. Invertimos en obras públicas, cruceros seguros, parques y gimnasios públicos, agua, drenaje, iluminación LED. Por eso la gente paga con gusto sus impuestos. Cuando me agradecen por lo que hacemos, lo que yo digo es que no me den las gracias porque es dinero de la gente”, dice Juan José Frangie.

En esta historia, las niñas y los niños toman una posición protagónica. ¿En qué momento ellas y ellos se conectan con los negocios? Desde 2015, durante la Presidencia Municipal de Pablo Lemus, actual gobernador del estado de Jalisco, Zapopan se declaró la primera ‘Ciudad de las Niñas y Niños de México’ y la tesis que, a grandes rasgos, manejan las autoridades municipales lo explica así: si las infancias pueden desarrollarse plenamente, el resto del sistema -social y económico- se articula para mejorar las condiciones de vida del resto de la población y para invertir.

“Si las niñas y los niños están bien, todos estamos bien. Aquí no se mueve un lápiz si no estás pensando en las y en los más pequeños. Por eso, cuando viene un empresario y observa las políticas de cuidado que tenemos para niñas y niños, me preguntan en qué ayudan; es así que apoyan en poner parques, juegos, un comedor comunitario, una biblioteca para niños, un aula con computadoras en una escuela. El bienestar de las y los niños es el futuro de México”, asegura Juan José Frangie, a cargo de Zapopan.

Zapopan es el primer municipio de América Latina con un Índice de Bienestar Infantil (IBIZ), que mide cómo viven y se sienten las niñas y los niños, a través de 10 dimensiones (educación, salud, tejido social y juego, seguridad, entre otros); entre sus principales hallazgos, destaca: un crecimiento general de 42%, lo que significa una mejora en las acciones y programas en beneficio de las infancias, especialmente en los rubros de hogar, salud y cultura. En resumen, la última actualización del IBIZ sostiene que, 9 de cada 10 niñas y niños, son felices en Zapopan.

El factor seguridad es uno de los grandes desafíos. Actualmente, el país en su conjunto atraviesa por una crisis de inseguridad, lo que pone en riesgo la estabilidad de las inversiones. Zapopan, por su parte, goza, a nivel nacional, de los mejores indicadores en cuanto a la percepción de seguridad.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondientes al primer trimestre de 2025, el municipio de Zapopan registró una disminución significativa en la percepción de inseguridad por parte de su población. En diciembre de 2024, el porcentaje de personas de 18 años y más que consideraban inseguro vivir en Zapopan fue de 53.1%. Para marzo de 2025, este indicador se redujo a 44.6%, lo que representa una baja de 8.5 puntos porcentuales.

Junto con ello, las autoridades municipales trabajan estrategias para la prevención del delito, el fortalecimiento de la presencia policial, la reconstrucción del tejido social y la construcción de comunidad.

En términos generales, todas las políticas y estrategias impulsadas por las autoridades municipales están dirigidas a establecer las condiciones para generar empresa, lo que quiere decir, por un lado, sentar las condiciones para atraer más inversiones y, por el otro, facilitar que la población de Zapopan pueda levantar sus negocios propios. La misión, de un modo u otro, es generar prosperidad. El siguiente objetivo es repartir mejor esa prosperidad para combatir la desigualdad.

De acuerdo con estimaciones realizadas por el Censo de Población y Vivienda 2020, del INEGI, aproximadamente 387 mil 944 personas, que representarían el 26.6% de la población del municipio, se encontraba en situación de pobreza. De este total, 348 mil 103 (23.9%) vivían en pobreza moderada y 39 mil 841 (2.7%) en pobreza extrema.

Así, el combate a la desigualdad sigue siendo uno de los principales retos que enfrenta la administración de Juan José Frangie. “Quiero ser recordado como el Presidente Municipal que combatió la desigualdad al máximo”, confiesa.

Por lo pronto, uno de los caminos para transformar las condiciones de vida de muchos habitantes del municipio tiene que ver con la generación de más fuentes de trabajo. El mejor programa social que existe es el empleo, dice Juan José Frangie. Pero, también, la construcción de un ecosistema de bienestar para la población, que permita el fomento de oficios, así como el desarrollo humano, lo que implica impulsar mejores condiciones para la educación, la salud, el deporte y la cultura.

Como sea, soplan buenos vientos en Zapopan. Las condiciones para detonar el nearshoring están dadas pues cuenta con conexiones, vías de comunicación y un aeropuerto en crecimiento. La construcción de parques industriales se mantiene en ascenso y las autoridades municipales se declaran listas para sumarse al ‘Plan México’, que tiene el objetivo de abrir una nueva era para la actividad económica del país.