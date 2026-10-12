Profeco reporta precio promedio del diésel en 26.99 pesos por litro

El precio promedio nacional del diésel llegó a 26.99 pesos por litro, de acuerdo con el monitoreo realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en gasolineras de todo el país. La dependencia informó que la mayoría de las estaciones de servicio ya ofrece este combustible por debajo de los 27 pesos.

El titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, dio a conocer los resultados durante su participación en la conferencia Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con los datos registrados hasta el 9 de octubre, un total de 8 mil 966 gasolineras, que representan el 87.7 por ciento de las estaciones monitoreadas, venden el diésel a un precio máximo de 27 pesos por litro.

Este precio forma parte de un acuerdo voluntario entre el Gobierno federal y los empresarios del sector, como parte de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio del Diésel.

La medida busca mantener el costo del combustible dentro de un límite establecido y evitar que los consumidores tengan que pagar cantidades más elevadas al cargar diésel en sus vehículos.

Gasolineras con los precios más bajos y más altos

Como parte del seguimiento a los precios del combustible, la Profeco también presentó los resultados correspondientes al periodo del 29 de septiembre al 5 de octubre.

Durante esos días, el precio más bajo se encontró en la estación Servi Fer, de Pemex, ubicada en Tecámac, Estado de México, donde el litro de diésel se vendió en 26.89 pesos.

En contraste, el precio más alto se registró en una estación de Servicios Gasolineros de México, perteneciente a Oxxo Gas, en Cancún, Quintana Roo. En ese establecimiento, el litro alcanzó los 28.29 pesos.

Ante estas diferencias, la dependencia invitó a los consumidores a revisar los precios antes de acudir a cargar combustible. Para facilitar esta consulta, puso a disposición del público un mapa virtual que permite localizar estaciones de servicio y conocer sus precios.

La herramienta puede consultarse en el sitio https://alertas.gob.mx/estaciones/.

Durante la misma presentación, Iván Escalante Ruiz informó sobre los resultados del programa Quién es Quién en Envío de Dinero, mediante el cual se comparan las cantidades que reciben las familias mexicanas al enviar remesas desde Estados Unidos.

El funcionario señaló que Financiera para el Bienestar (Finabien) continúa como una de las mejores alternativas para enviar dinero mediante depósito a cuenta o transferencia.

En un ejercicio realizado con la Calculadora QQP, con precios y tipo de cambio observados al 8 de octubre, se comparó el resultado de enviar 400 dólares a México.

Finabien entregó 7 mil 301.01 pesos, mientras que Ria Money Transfer otorgó la cantidad más baja en esta modalidad, con 6 mil 928.59 pesos.