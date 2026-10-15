Alza de inflación en EU, hace pender aumento de tasas e inestabilidad cambiaria en México

El peso mexicano se depreció frente al dólar en la jornada de este miércoles, la divisa nacional cerró cerca de los 18.49 pesos, en una jornada marcada por las cifras de inflación de Estados Unidos ventiladas (y ya oficializadas) en los últimos dos días. Los analistas advierten que antes de pensar en días de depreciación o alza en la cotización de la moneda nacional, es previsible jornadas de volatilidad.

También en EU, se espera que la Reserva Federal, sujeta a doctrinas ortodoxas, mantenga una política monetaria restrictiva en un intento por evitar que la inflación siga subiendo. Es posible que lo logre, pero a costa de ponerle un freno al crecimiento económico, lo que repercutirá en los propios Estados Unidos, pero suele magnificarse en México, su socio comercial.

En lo que toca al peso, comparado con un cierre de 18.3771 unidades del martes, el peso perdió cerca de 11.17 centavos, equivalentes a 0.61 por ciento, hasta el cierre del día de ayer.

INFLACIÓN DE ESTADOS UNIDOS y VOLATILIDAD

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos subió 0.6% en septiembre, en línea con lo esperado por analistas que ya lo daban por hecho desde el martes. El miércoles, los informes estadísticos oficiales lo registraron con claridad.

En la comparación anual, el índice creció 3.7%, mientras que la inflación subyacente registró un aumento de 0.3%, por encima de un 0.2% esperado. Tras este informe, los operadores aumentaron las apuestas por un alza de 25 puntos base a la tasa de la Fed, al rango de 4-4.25%. En México, esta medida suele ser espejeada por el Banco de México.

Para la reunión de este mes, la probabilidad es de 43.7%, según FedWatch, mientras que para diciembre la cifra se redujo a 54.7 por ciento.

“El peso mexicano tuvo una jornada de alta volatilidad, cotizando hasta en 18.60 por dólar. El catalizador fue la inflación de Estados Unidos, acelerándose a un ritmo mensual mayor en 5 meses (0.6%) y ubicando la tasa anual en 3.7%”, explicó Juan Carlos Cruz, CEO de MéxFin.

CULPAN A LO ENERGÉTICOS

Las presiones inflacionarias estuvieron relacionadas con el alza en los precios del petróleo por la guerra en Oriente Medio.

Si bien el conflicto se encuentra contenido por el presidente estadounidense, Donald Trump, hasta las elecciones, se mantiene como un punto clave. “La presión se da principalmente por el sector energético, específicamente en combustibles, lo que presionó al alza los temores sobre la persistencia de la inflación y un alza a la tasa de interés por parte de la Fed para la siguiente reunión el 28 de octubre”, destacó Cruz Tapia.

“El choque energético y la persistencia de presión en los servicios dificultan la convergencia inflacionaria, mientras el mercado elevó a cerca de 40% la probabilidad de un alza de la Fed en octubre”, coincidieron en un reporte de análisis expertos de la casa de bolsa Valmex. Máximo de casi un año Tras conocerse el dato de inflación estadunidense, el peso se depreció hasta tocar su peor nivel desde noviembre del año pasado.

La posibilidad de que el carry trade pierda atractivo ante un menor diferencial de tasa entre México y Estados Unidos presionó en la cotización. Los especialistas sugieren estar atentos durante el resto de la semana al reporte del Índice de Precios al Productor (IPP) estadunidense, en busca de claridad sobre el panorama de las tasas de interés. Este índice, explican, puede ayuda a identificar presiones inflacionarias que podrían trasladarse al consumidor.

PALIATIVOS

Entre los factores que podrían compensar al peso y aminorar el golpe están los flujos de inversión extranjera, las remesas y una eventual moderación de la inflación estadunidense. En contraste, un dólar más fuerte y una reducción en el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos podrían prolongar las presiones. Por ahora, el mercado seguirá atento a los próximos anuncios de la Reserva Federal y Banxico, que serán determinantes para conocer la dirección del tipo de cambio hacia el cierre de 2026 .