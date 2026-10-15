ANERPV recupera más de 6 mil vehículos robados en casi cinco años

Luis Villatoro, presidente de la ANERPV

La Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) reportó la recuperación de 6 mil 765 vehículos robados durante los últimos cuatro años y nueve meses, principalmente tractocamiones y remolques destinados al transporte de mercancías, informó su presidente, Luis Villatoro.

Durante la Asamblea General de Asociados, el dirigente detalló que los resultados fueron posibles mediante la colaboración entre las empresas afiliadas y las autoridades de los tres niveles de gobierno, a través de operativos realizados en distintas regiones del país para combatir el robo de vehículos de carga y mercancías.

Como parte de estas acciones, se logró la detención de 864 personas y el aseguramiento de 318 predios presuntamente relacionados con este tipo de delitos.

De acuerdo con el balance presentado por Villatoro, el valor de las unidades recuperadas ascendió a 4 mil 184 millones 777 mil 920 pesos, sin considerar el monto correspondiente a las mercancías que transportaban.

Tecnología de rastreo, clave para recuperar unidades

El presidente de la ANERPV explicó que los vehículos recuperados contaban con sistemas de monitoreo y protección de las empresas afiliadas, los cuales incorporan tecnología de rastreo satelital y, en diversos casos, herramientas de videovigilancia en tiempo real e inteligencia artificial.

Villatoro destacó que estos recursos tecnológicos permiten localizar con mayor rapidez las unidades reportadas como robadas y facilitar la intervención de las autoridades para detener a los presuntos responsables.

“Todos estos casos de éxito reflejan la importancia de que las empresas de transporte, importadores, exportadores y propietarios de vehículos particulares cuenten con un sistema avanzado de rastreo y protección que hoy en día permite la pronta ubicación de las unidades robadas y la captura de los perpetradores del delito”, señaló.

Asimismo, informó que las compañías afiliadas a la asociación brindan actualmente servicios de monitoreo y protección a aproximadamente 2.5 millones de unidades, principalmente vehículos de carga y transporte de mercancías.

Plantean fortalecer la seguridad logística ante exigencias internacionales

Durante la asamblea también participó Juan Pablo Pacheco, ex presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (AMACARGA) y actual vicepresidente de Asuntos Internacionales de esa agrupación, quien presentó una ponencia sobre el panorama global de la seguridad logística.

En su exposición, abordó los cambios que México debe acelerar para responder a las nuevas exigencias y requerimientos de Estados Unidos en materia de exportación de mercancías, particularmente en lo relacionado con la seguridad de las cadenas de suministro.

Pacheco destacó la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de seguridad logística que aproveche la información y la experiencia operativa de los agentes de carga, quienes cuentan con datos que pueden contribuir a identificar riesgos y prevenir delitos durante el traslado de mercancías.

El especialista sostuvo que la construcción de este modelo no parte de cero, debido a que las empresas del sector ya disponen de conocimientos y herramientas que pueden complementar las capacidades de las autoridades.

Colaboración entre empresas y autoridades

Los resultados presentados por la ANERPV ponen de relieve la participación de las tecnologías de rastreo y la coordinación institucional en la recuperación de vehículos robados y la atención del delito en el transporte de mercancías.

La asociación destacó la importancia de mantener la colaboración entre transportistas, empresas de monitoreo, agentes de carga y autoridades para fortalecer la protección de las unidades y reducir los riesgos que enfrenta la cadena logística nacional.

En este contexto, el sector busca impulsar mecanismos de seguridad que permitan proteger el patrimonio de las empresas, mejorar la capacidad de respuesta ante los robos y contribuir a que México cumpla con las condiciones de seguridad que demanda el comercio internacional.