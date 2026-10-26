La geopolítica se paga en fletes e inventarios: OXY Services; urge blindar cadena de suministros

La crisis en Medio Oriente ha encarecido el transporte marítimo

Ante la tensión en Medio Oriente y el alza en el precio del crudo, Raúl Villalobos, vocero de OXY Services, empresa mexicana especializada en soluciones energéticas e infraestructura llamó a blindar la cadena de suministros energéticos del país.

“Hoy los riesgos no están solo en cuánto cuesta el barril, sino en cuánto cuesta moverlo y en cuánto tiempo tarda en llegar”, señaló.

El vocero de Oxy Services Sapi de C.V., recalcó que el entorno geopolítico actual de volatilidad obliga a México a fortalecer su logística, sus inventarios y la diversificación de su suministro energético.

Recordó que la mezcla mexicana se ubicó en 106.97 dólares y este lunes 26 de octubre el crudo retrocedió cerca de 2% por toma de utilidades.

No obstante, la prima de riesgo se mantiene por los ataques reivindicados por los hutíes contra instalaciones energéticas en Arabia Saudita, la tensión con Irán y los cortes de producción en Libia.

Villalobos destacó que el principal efecto se observa en el transporte marítimo. El cruce de buques tanque por el estrecho de Ormuz cayó en septiembre a cerca del 44% de los niveles previos al conflicto, según datos de Kpler.

“Cuando una ruta se vuelve más cara o más lenta, el efecto llega a todas las demás. Eso lo sienten todos los países que importan energía, incluido México”, explicó.

El flete de un buque Aframax entre Medio Oriente y Asia alcanzó un récord de 280,000 dólares diarios, y el costo promedio de transportar crudo superó los 20 dólares por barril, frente a 3 dólares un año antes.

Analistas de Goldman Sachs atribuyen unos 7 dólares de ese aumento a la prima de riesgo de Ormuz.

El vocero añadió que la presión no se limita al crudo. En el mercado de diésel, los ataques a refinerías rusas y las restricciones a las exportaciones de ese combustible han presionado la oferta internacional.

Para Villalobos, México tiene fortalezas que conviene aprovechar. De acuerdo con información oficial, 85 de cada 100 litros de combustible que vende Pemex ya provienen de sus refinerías. “Producir más en casa reduce la exposición, pero no la elimina. Seguimos dependiendo de importaciones de gas natural y de algunos petrolíferos, y eso exige planear con visión de riesgo”, dijo.

Propuso tres líneas de acción: ampliar los inventarios estratégicos y operativos cerca de los puertos y centros de consumo; diversificar orígenes y rutas de suministro, y fortalecer la infraestructura portuaria y de almacenamiento para dar flexibilidad ante cambios en los flujos internacionales.

“No podemos controlar lo que pasa en Ormuz o en el mar Rojo. Lo que sí podemos decidir es cuánta capacidad tenemos para absorber esos choques”, concluyó. “En un mundo más incierto, la infraestructura es la mejor póliza de seguro energético”, insistió