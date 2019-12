“(Los LeBarón) confían en mí para resolver el caso”: López Obrador

El presidente López Obrador indicó que conoce, desde hace tiempo, a familias víctimas en el caso LeBarón y que goza de su confianza para resolver ese asesinato de mujeres y niños en los límites de Sonora y Chihuahua.

“Les puedo comentar que la reunión se dio en un ambiente de mucho respeto”, dijo en relación a la visita de los LeBarón a Palacio Nacional de hace un par de días, “de mucho respeto y comprensión hacia ellos de parte de nosotros por su dolor”.

“Hay cosas que yo no había dicho, pero conozco Galeana, donde está la familia LeBarón, la familia Ray, desde hace muchos años y me conocen. Yo he recorrido todo el país, he estado en todos los pueblos y son gente buena”, señaló el Presidente durante su conferencia matutina de ayer.

“Hay confianza, nos tienen confianza”, finalizó.