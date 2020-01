* Toyota, la mejor marca posicionada en tema ambiental * Inician producción de Tacoma en planta de Guanajuato * La fuga de Carlos Ghosn de Japón, para libreto de película

El futuro de corto plazo, es decir este año, sonríe a Toyota, que dirige en México Tom Sullivan con singular coquetería. Su apuesta por autos híbridos parece alinearse a la política ambiental del Valle de México. Hasta pareciera un traje hecho a la medida. Desde el año pasado lanzaron en cada nuevo modelo una versión híbrida y hoy son los líderes del mercado al vender el 16% por ciento de sus ofertas en vehículos considerados amigables con el medio ambiente, de tal suerte que no sólo están exentos de tenencia, sino que evitan la engorrosa verificación y pueden circular todos los días, con contingencia o sin ella.

No conozco una marca en México que tenga la diversidad de modelos híbridos como Toyota, que además no tienen menoscabo en su desempeño. Son tan rápidos y eficientes como sus ofertas de modelos con sólo motor a gasolina. Además los híbridos Prius y Prius C, están los Camry, RAV 4 y Corolla. La mera médula del portafolio.

Las autoridades ambientales señalaron que no darán un paso atrás y que sólo tendrán holograma doble cero aquellos vehículos que consuman 16 kilómetros por litro de combustible. La AMIA, que dirige Eduardo Solís, protestó con justa razón, porque son los camiones de pasajeros y vehículos de carga la mayor fuente de contaminación, pero en la 4T, las protestas hacen lo que el viento a Juárez.

Así que en los próximos meses los híbridos de Toyota tendrán una singular demanda, en especial si tenemos pocos vientos y se multiplican los días de contingencia ambiental. Recurrir a un tercer auto sería absurdo, si se puede tener garantizado por las autoridades unos híbridos.

Por cierto que Toyota confirmó que el pasado 16 de diciembre de 2019 arrancó el inicio de operaciones de su planta de manufactura en Apaseo el Grande, Guanajuato, Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato (TMMGT por sus siglas en inglés), para la producción de su emblemática camioneta pick up, Tacoma.

Toyota reitera su compromiso con México para continuar con sus planes de inversión y producción en el país, a través de este proyecto en el cual contó con la colaboración de los gobiernos federal, estatal y municipal. Este plan que inició en 2016 con una inversión de aproximadamente 700 millones de dólares, al día de hoy dará empleo a cerca de mil personas.

PELÍCULA.- Como para escribir un libro o hacer una película el escape de Carlos Ghosn, exejecutivo de Nissan-Renault, quien en la noche del 29 de diciembre huyo de Japón hacia Líbano, vía Estambul. Sin esperanza de un juicio justo decidió la osada travesía de miles de kilómetros principalmente en espacio aéreo ruso desde un aeropuerto privado en Tokio. Ghosn tiene varias nacionalidades, entre ellas la de Francia, y nació en Líbano, por lo que extraditarlo es casi imposible para las autoridades japonesas. Se abre una interrogante en la impresionante vida del exgenio automotriz, que deberá enfrentar una vida de prófugo. Lo cierto, es que no se quedara con los brazos cruzados.

