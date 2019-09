A la oposición en el Senado “ya no le alcanza” para interponer controversia constitucional

La posibilidad de interponer una controversia constitucional contra las leyes secundarias de la reforma educativa se diluyó luego de que el bloque opositor en el Senado se fracturó en este tema, pues con el apoyo de Movimiento Ciudadano a esas leyes, ya no alcanzan la cifra mágica de 43 senadores que se requieren para impulsar ese mecanismo judicial.

El coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Kuri, reconoció que a la oposición en el Senado “ya no les alcanza” para interponer esa controversia constitucional pues sólo la respaldan el blanquiazul y el PRI.

“Ya no nos alcanza, necesitamos a Movimiento Ciudadano y al PRD”, explicó.

El PAN cuenta con 24 senadores y el PRI con 14, lo que suma 38 legisladores. Sin embargo, para impulsar una controversia se requiere de la firma de al menos 43 senadores, explicó. Es decir, les faltan al menos cinco senadores.

Con nueve senadores, la bancada de Movimiento Ciudadano votó a favor de las leyes secundarias de la reforma educativa mientras que los tres senadores perredistas se abstuvieron.

Kuri reconoció que será muy difícil interponer una acción de inconstitucionalidad en este escenario y lo mas probable es que sólo les alcance para impugnar algunos artículos de esas leyes secundarias.

De visita en el Senado, donde acudió a una visita guiada con sus alumnos, la ex primera dama y expanista, Margarita Zavala, declaró que la aprobación de estas leyes representa un grave retroceso para la educación.

“Son un retroceso, dejaron de mirar a los niños, a las niñas, al corazón de un sistema educativo, que son los estudiantes. (…) y ni siquiera a fortalecer la rectoría del Estado en materia educativa, sino a regalársela a un grupo y, eso a mí me parece lamentable, independientemente que el grupo fuera bueno o malo, no tiene porqué habérsele regalado lo mejor de un país, que son la juventud, los niños, las niñas y, por supuesto, también sus propios maestros, que los obligan entonces sí a obedecer”, indicó.