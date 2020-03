¿A mí también me van a gritar?

Hay ocasiones en las cuales el análisis político es absolutamente innecesario. Es cuando la crónica se escribe sola y la política se describe por sí misma, con sus propias palabras. Y ayer fue una de esas ocasiones.

Así pues, como hubiera dicho León Felipe, rompo mi viejo violín y me callo.

“PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:

“¿…A mí también me van a gritar?

“VOCES A CORO: ¡No!

“PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vengo a visitarles para informarles sobre los avances del plan de gobierno para llevar a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública de México.

“Quiero aprovechar este momento para pedirles que analicemos las cosas y que podamos hacer la diferencia entre la politiquería, la grilla, y la tarea que tenemos todos de transformar a México, porque no hay que mezclar; ya cuando vengan las elecciones… porque hay quienes nada más están pensando en eso, en cómo se encaraman en los cargos públicos para sacar provecho personal, ya desde ahora empiezan con eso, pero ¿y dónde están los ideales?, ¿y dónde están los principios?, ¿y en dónde está el amor al pueblo?, ¿y dónde está la honestidad?

“Ya, al carajo los ambiciosos, los corruptos, y va parejo y aquí lo he dicho.

“Vine hace como 10 años, 15 años. Claro que aquí nací y conozco San Carlos desde hace mucho tiempo, pero en una ocasión vine hace como 10 años y estaban de aplaudidores de un candidato, ni me hacían caso a mí, un candidato a presidente municipal. Y ya saben cómo resultó ese presidente municipal, ¿verdad?

“Y lo mismo, ahí andan como 20, 30 candidatos a ser líderes del sindicato o de la sección del petróleo.

“¿Para qué?

“Para hacer lo mismo, creen que va a ser lo mismo, la venta de plazas. Ya eso se acabó, ya no se permite la corrupción, ahora es transformar a México y que lo que se ahorre por no permitir la corrupción, por no permitir la impunidad, todo ese dinero que antes se iba por el caño de la corrupción, que se lo robaban, ahora regrese al pueblo. ¨Ésa es mi misión y eso es lo que estoy haciendo, porque a veces por la grilla, por la politiquería parece como si no estuviésemos haciendo nada.

“Llevamos 14 meses y, a ver, yo les digo ¿no están recibiendo más del doble los adultos mayores en pensión?

“VOCES A CORO: ¡Sí!

“PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Es lo mismo que antes?,

“VOCES A CORO: ¡No!

“PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿No están recibiendo las niñas, los niños con discapacidad su pensión?

“VOCES A CORO: ¡Sí!

“PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Saben cuántas becas estamos entregando?

“INTERVENCIÓN: ¡Faltan!

“PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Claro que falta, pero ¿saben cuántas llevamos entregadas?

“Once millones de becas en todo el país.

“A ver, les pregunto ¿no todos los que estudian preparatoria tienen sus becas?

“INTERVENCIÓN: ¡No…!

“…PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, ¿cómo que no?, ¿cómo que no? La mentira es del demonio, es reaccionaria, conservadora; la verdad es revolucionaria.

“¿Están recibiendo, repito, sus becas los que estudian preparatoria?

“VOCES A CORO: ¡Sí!

“PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Hay robadora arriba como era antes?

“VOCES A CORO: ¡No!

“PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿El presidente viaja en avión presidencial?, ¿el presidente tiene ocho mil elementos como era antes del Estado Mayor Presidencial para cuidarlo?

“VOCES A CORO: ¡No!

“PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Entonces, vamos entendiendo que ya comenzó la transformación. Falta todavía y yo les aseguro que vamos a transformar a México, pero lo único que quiero es que piensen en eso, no en la grilla, no en el individualismo, no hay que ser egoísta, es amor al prójimo.

“Porque me dicen algunos: ‘Es que todavía no me han atendido’. A ti en lo personal, que traes tu escrito, pero lo primero es el pueblo, primero la colectividad, primero la mayoría, atender a todos, a escuchar a todos, pero darle preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos, primero los pobres.

“…Me da mucho gusto estar aquí en San Carlos, aquí muy cerca…

“INTERVENCIÓN: (Inaudible)

“PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren, ahí está, ahí están los gritos. ¿Qué ganamos con eso?, ¿van a seguir gritándole al presidente municipal?

“VOCES A CORO: ¡Sí!

“PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo no estoy de acuerdo. No voy a hablar, ya saben que yo soy terco, hasta que escuchen.

(INAUDIBLE)

