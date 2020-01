Abuelita se roba el corazón de capitalinos; vende muñecas Frida

Una abuelita de 75 años de edad robo el corazón de los capitalinos, gracias a la difusión en redes sociales de su producto, se trata de una muñeca artesanal de Frida Kahlo.

La mujer junto a un carro de mandado sobre la cera de Paseo de la Reforma coloca su producto junto a un cartel que dice “No soy Barbie, #SoyMéxico, #SoyFuerte, #SoyMiniFrida”.

De acuerdo con la señora su muñeca no es un producto “chino” o realizado por una gran manufacturera sino que es echa a mano artesanalmente, y se venden en 300 pesos y sus horarios son de 12:00 a 16:00 horas.

Su éxito, dice, lo debe a que las personas promocionaron su producto en las redes sociales ocasionando que le pidan más muñecas y tenga más ganancias.

“Una niña me compró una el Día de Reyes, y me preguntó si podía tomarme una foto, de ahí en adelante he tenido mucho éxito, me da gusto saber que los ciudadanos si apoyan a los vendedores de a pie”, dijo.

Proveniente de la colonia Roma, la mujer tarda alrededor de dos semanas en fabricar solo una figura, pues dice que la ropita es tejida a mano y el rostro de la muñeca es pintada por ella misma, además dice que busca una caja decorativa para llamar la atención de la gente.

“No es fácil, por eso son miniFridas hechas a mano, tardo de una a dos semanas, si ves no todas tienen la misma ropa o el mismo diseño además conseguir el pelo y algunas le hago trenzas como la mismísima Kahlo”, comentó la mujer.

Sin querer dar su nombre la mujer pidió a los capitalinos comprar sus muñecas y apoyar a las mujeres que se dedican a la venta de productos artesanales como ropa, pulseras, juguetes entre otros.

“Es un honor poder crear la figura de Frida Kahlo, además la gente lo ha recibido muy bien, hay días difíciles, pero la gente que me ha comprado no solo se las lleva a sus hijas o hijos, las quieren para coleccionarlas, aunque soy más de la idea que jueguen con ellas, para eso las cree”, explicó la abuelita.

Y a más de medio siglo después de la muerte de la pintora mexicana, su imagen ha alcanzado una fama de talla internacional, incluso tiene más seguidores hoy en día que cuando vivía y además su imagen se puede ver casi en todos lados, fundas para celular, juguetes, ropa, bolsas entre otras cosas.

Sin embargo, este mercantilismo desaforado parece ocultar el verdadero arte de la pintora mexicana Frida Kahlo, cuya popularidad ha ido en ascenso de forma exponencial.