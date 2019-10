Aclara Arturo Herrera que con reforma no se trata de ir en contra de los pequeños contribuyentes

El gobierno federal está dispuesto a corregir y ajustar la reforma legal, aprobada por el Senado que equiparó la defraudación fiscal con delincuencia organizada, aseguró el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Al comparecer ante el pleno del Senado, como parte de la glosa del 1er informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López, el encargado de las finanzas públicas fue cuestionado por la senadora de Morena, Lili Téllez, quien afirmó que esta reforma vulnera derechos humanos y pone en una situación de indefensión a los contribuyentes que pudieran por error omitir una declaración de impuestos.

“Se nos ha ido un error, equiparar la defraudación fiscal genérica al crimen organizado y otorgar facultades discrecionales a funcionarios del SAT, esto amenaza la presunción de inocencia y el debido proceso, cualquier contribuyente secretario que cometa un error, será sujeto a prisión preventiva oficiosa y a extinción de dominio eso falta a la justicia, le pido su intervención para que no paguen justos por pecadores, secretario Herrera”.

Herrera, aclaró a la senadora de su partido que de ninguna forma un contribuyente pisara la cárcel de forma automática, porque se tienen que desahogar una serie de instancias para que proceda la privación de la libertad.

Sin embargo, reconoció que esta percepción en parte es culpa del gobierno que no ha sabido comunicar adecuadamente los alcances de esta reforma.

De tal forma, que están involucradas el SAT, la Procuraduría Fiscal de la Federación y dos órganos autónomos distintos, es decir no es un tema en automático, como erróneamente se ha pensado, pero en parte yo creo que ese error es porque nosotros no lo hemos explicado, y por eso agradezco esta oportunidad para explicarlo, pero además de hacerlo, les ofrecí a los distintos organismo gremiales que se reúnan con mi equipo para tratar de explicarles esto y si hubiera algún error, nosotros estamos dispuestos a corregirlo”.

Herrera aclaro que con esta reforma legal que no se trata de ir en contra de los pequeños contribuyentes, sino principalmente contra aquellos que evaden o defraudan al fisco por montos millonarios y que en la mayor parte de las ocasiones están implicados en lavado de dinero y se involucran actividades ligadas al crimen organizado.