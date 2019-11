Activan alerta de tsunami en Indonesia por sismo magnitud 7.1

Un terremoto de 7,1 grados de magnitud sacudió este jueves el mar de las Molucas, en el norte de Indonesia, y las autoridades locales activaron la alerta de tsunami.



El servicio geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica mundial, localizó el hipocentro a 45 kilómetros de profundidad, frente a la costa de las islas Molucas, a las 16.17 GMT.



La localidad más cercana al temblor es Ternate, situada a 140 kilómetros al noroeste del epicentro.



Aunque en un principio no se han registrado daños destacables, la Agencia de Climatología, Meteorología y Geofísica de Indonesia (BMKG) emitió una alerta temprana de tsunami relacionada con el terremoto e indicó que podría afectar al norte de las islas Célebes.



El Jefe de la Sección de Datos e Información de BMKG, Edward Henry Mengko, instó a los residentes a mantener la calma ya que la altura máxima del tsunami, de producirse, sería de medio metro, por lo que "no hay necesidad de evacuar", según un comunicado que recoge el diario Kompas.



Por su parte, el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico publicó una hora después de producirse el seísmo un aviso en el que informó de que "ya no hay riesgo de tsunami".



Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.