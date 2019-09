Acusan irregularidades en Lafontaine 100; no tienen permiso para construir plaza comercial

Vecinos no se explican el motivo por el que continúan las obras; piden al alcalde Romo defender el uso de suelo y parar la obra

Vecinos de Polaco denunciaron irregularidades en la construcción de un edificio que se convertirá en un centro comercial con bares y antros. El inmueble está ubicado en la calle Lafontaine número 100, en la alcaldía Miguel Hidalgo y empezó su construcción en el 2017.

Pese a ello se dio a conocer que no cuenta con los permisos necesarios de construcción y a pesar de haber sido clausurada por la alcaldía debido a que contaba con un piso de más, actualmente continúa la construcción, aunque se había acordado con las autoridades que se debía de demoler el piso extra.

El Comité Vecinal Polanco-Reforma, La Voz de Polanco, así como el diputado panista Federico Döring y Fernando Aboitiz del PES, solicitaron a la alcaldía tomar cartas en el asunto para que hagan respetar las leyes de construcción de la zona y se asegure la calidad de vida de quienes viven alrededor.

Pese a estas denuncias, el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo durante su pasada comparecencia ante el Congreso de la CDMX, mencionó que esta obra se encontraba detenida; no obstante, al día de hoy continúa en marcha.

“Hoy los vecinos tienen el reclamo justificado de que avanza más rápido la obra, que dijo Romo que no iba a existir, que la demolición que la ley le obligaba a supervisar, y su palabra hoy día no vale nada, porque ya se vencieron esos 30 días y la obra no está de nueva cuenta suspendida”, dijo diputado panista.

María Ignacia Morán, Coordinadora del Comité Vecinal Polanco-Reforma comentó que desde el 2017 cuando se inició el proyecto, se presentó una licencia para remodelación y ampliación, sin embargo la constructora demolió el edificio que existía en el lugar y comenzó con la construcción desde cero, por lo que el permiso que ostentaban no era válido.

“Por todas estas irregularidades le pedimos a la alcaldía que pusiera orden en esa construcción, porque además iban rapidísimo y armaron hasta el quinto piso, cuando en la zona habitacional lo máximo permitido son 4 niveles”.

Al respecto el diputado Fernando Aboitiz Saro, del Partido Encuentro Social, explicó que al realizarse una demolición, se pierden los derechos adquiridos, por lo que conforme al uso de suelo de la zona, sólo podría ser comercial el primer piso de la obra, y los otros tres niveles deberían ser habitacionales.

“Es una violación gravísima, porque en vez de recuperar un uso de suelo que seguramente tenía mañas y trastupijes para haberse sacado desde el principio, pues ahora se va a provocar un impacto mayor, entonces tenemos que apoyar y entrarle con todo porque puede ser un buen ejemplo de cómo parar las cosas, en vez de que sea un ejemplo de cómo siempre se acaban saliendo con la suya”, afirmó.

Por su parte, María Teresa de la Rivas, vecina de Polanco, aseguró que esta obra solo es uno de los diversos casos de corrupción inmobiliaria en la demarcación, ante los cuales ha faltado voluntad de la alcaldía para buscar soluciones. “En Miguel Hidalgo, y Polanco en particular, la autoridad está rebasada”.

Ambos diputados presentarán ante el pleno del Congreso capitalino un punto de acuerdo para exigir al Gobierno de la Ciudad de México la verificación de la obra en términos de volumetría, solicitar la demolición de los metros de altura y volumen excedentes, y a la alcaldía que actué al respecto.