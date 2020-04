Agreden con cloro a una dentista en Zapopan

Paulina Solorio, odontóloga, quien forma parte de la clínica 171 del IMSS, en Zapopan, relató que sufrió una agresión cuando llevaba puesto su uniforme, sin mediar explicación alguna.

En un video que subió a redes sociales, la odontóloga narró entre lágrimas, que le aventaron cloro que dañó su filipina en color azul oscuro, la cual mostró en las imágenes. Parte del cloro le cayó a los ojos.

La agresión se registró en el cruce de la avenida Ángel Leaño y la calle Guadalajara, en Zapopan, en las cercanías del Hospital Ángel Leaño, que recién se habilitó para atender a personas con Covid-19. Al parecer, personas que viajaban a bordo de una camioneta Toyota, le aventaron el cloro.

“Hace unos momentos acabo de ser agredida con cloro. No solo es el daño a mi ropa, sino a mi persona, me cayó a los ojos. No se vale. De verdad, no se vale que estemos siendo agredidos. Lo único que estamos haciendo es ayudar, como para que vengas tú, ignorante, a dañarnos con cloro porque crees que estamos sucios, eso no se vale, de verdad, no se vale”, expresó Paulina Solorio

Desde que comenzó la pandemia del Covid-19, en el Área Metropolitana de Guadalajara se han registrado 10 casos de agresiones en contra de personal de enfermería y médicos. En algunos casos los han aventado café caliente o cloro.

Por ello, la dentista pidió que cesen este tipo de actos de violencia, por personas ignorantes. “Hago un llamado por favor, para que las agresiones hacia nosotros, hacia el personal de salud que nos estamos jugando la vida por ustedes, dejen de hacer esto. Deja de agredirnos, independientemente de que estemos sucios –como dicen-, nos estamos jugando la vida por ti y por tu familia”, puntualizó.

La dentista dijo que al haberse registrado diversos casos en la capital jalisciense, e incluso en otros estados del país, los médicos y enfermeras deben considerar la posibilidad de realizar un paro nacional para exigr un freno a estas conductas.

“Hago un llamado a mis compañeros, para que si siguen las agresiones, hagamos un paro nacional. Esto no puede estar pasando, no nos pueden estar humillando de esta manera”, finalizó.

El video donde Paulina Solorio denunció la agresión hacia su persona se viralizó. Tiene más de 15 mil reacciones y se ha compartido más de 30 mil ocasiones.

El 12 de abril, la doctora Paulina Solorío difundió un caso ocurrido el 9 de abril en el poblado de playa Lo de Marcos, Nayarit. Ahí, habitantes agredieron a una enfermera que ahí radica. La gente formó un reten y no la dejó pasar por ser enfermera. La trabajadora del sector salud trabajar en el Hospital de San Pancho, una localidad vecina a Lo de Marcos. La policía la escoltó a su casa, recogió sus pertenencias y salió del pueblo, según el sitio Alternativomx.com

havh