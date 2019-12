Pide López Obrador redoblar esfuerzos con peticiones ciudadanas

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a todos los servidores públicos de su gobierno a escuchar y atender las demandas de la población, y a que todas las dependencias den respuesta a las peticiones que se hacen a través de la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia.

El mandatario federal difundió un video para los integrantes de la administración pública de todos los niveles, en el que les pide que a un año de gobierno se redoblen los esfuerzos y tengan disposición para escuchar y tratar bien a cada uno de los ciudadanos.

Hasta el momento -informó- se han presentado 118 mil solicitudes o cartas de ciudadanos, con un promedio de 486 al día, y se ha dado respuesta a 64 por ciento de esas peticiones.

Acompañado por la directora de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez, el presidente subrayó que “todos los servidores públicos tenemos que tener paciencia, escuchar, recoger los sentimientos de la gente, esa es además nuestra función, es nuestra responsabilidad, nuestro deber.

“Me dirijo a ustedes para que sigamos atendiendo a la gente, que se siga escuchando al pueblo”, expresó el presidente en el audiovisual de seis minutos y 47 segundos de duración, grabado en sus oficinas de Palacio Nacional, y en el que recuerda una anécdota relatada por el expresidente Lázaro Cárdenas en sus memorias.

“Le molestaba que no se atendiera a la gente, que el funcionario siempre tuviese prisa, y que casi no escuchara, y que no hiciera con gusto su trabajo: escuchar a los ciudadanos. Eso lo entristecía mucho, el desprecio del sector público a los ciudadanos”, relató sobre lo escrito por el general en su diario.

Enfatizó que las dependencias no siempre responden de manera positiva las peticiones. Sin embargo, se trabaja en mejorar; “estamos atendiendo lo que comprende a mayor población, la pensión a los adultos mayores, a niños con discapacidad (…) estamos haciendo bien en ese sentido, todos estamos escuchando a la gente”.

López Obrador recalcó que los servidores públicos tienen que atender las demandas pues para un ciudadano “el recibir una ayuda del gobierno ante un problema personal significa mucho. Es justicia, se hace justicia atendiendo a millones de mexicanos, pero también se hace justicia, sobre todo tratando bien a cada uno de los ciudadanos mexicanos”.

En su oportunidad, la directora de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez, dio a conocer que hasta el momento se ha atendido a 700 grupos, y explicó que todas las peticiones deben realizarse por escrito, porque así lo marca la Constitución, por lo que pidió a la población a que incluyan todos sus datos de manera correcta.

Reveló que las dependencias en las que hay más trabajo, por el tipo de solicitudes, son la Secretaría de Gobernación (Segob), que es la que se encarga de las relaciones con todos los estados, seguida por las secretarías del Trabajo y de Educación Pública, mientras la que presentan menos solicitudes en proporción es el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

ijsm