Advierte Alejandro Moreno que no permitirá persecuciones ni venganzas políticas

Al rendir protesta como nuevo presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno aseguró que no le debe el cargo a nadie y no recibirá instrucciones de ningún grupo o personaje, y aprovecho para advertir que tampoco permitirá persecuciones contra priistas derivadas de venganzas políticas.



“La corrupción tiene nombre y apellido, pero tampoco permitiremos persecuciones derivadas de vendettas políticas; no se puede judicializar la política ni la justicia”, sostuvo



El estado de derecho—agregó —es fundamental para la estabilidad nacional.



En presencia de 10 de 12 gobernadores del PRI, Moreno aseguró que bajo esta dirigencia empieza una “nueva etapa “

donde este partido no puede asumir los costos de quienes tomaron decisiones equivocadas en el tricolor.



En ese sentido planteó liberar al partido de sus ataduras y la cúpula para recomponerlo desde adentro y arremetió contra esa “nomenclatura sin raíces ni compromisos” con el priismo que solo repartió las candidaturas entre quienes secuestraron al partido



“Llegamos sin amarres ni compromisos políticos”, aseveró ante supuestos vínculos o acercamientos con el presidente Andres Manuel López Obrador



El PRI, dijo, no va a recibir instrucciones de nadie, que nadie se equivoque.



Moreno pidió unidad interna para relanzar al tricolor rumbo a las elecciones venideras y regresar a gobernar para lo cual llamó a todos los que ya no se sienten representados por el PRIa regresar a este partido.

ijsm